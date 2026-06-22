Mundial 2026: Carrasquilla no jugará ante Croacia: Panamá pierde a "Coco" en partido clave

El director técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, confirmó que el mediocampista Adalberto “Coco” Carrasquilla no estará disponible para el partido de mañana frente a Croacia en el Mundial 2026 .

La ausencia del volante representa una baja sensible para el combinado nacional en un duelo considerado clave dentro de la fase del torneo. El estratega panameño lamentó no poder contar con Carrasquilla, aunque aseguró que el grupo está preparado para competir al máximo nivel.

Mundial 2026: Christiansen destaca profundidad del plantel

Adalberto “Coco” Carrasquilla tampoco estará disponible para el partido ante Croacia, confirmó el director técnico de Panamá, Thomas @T9Christiansen: “es una pena no tener a Coco con nosotros para el partido importante contra Croacia, pero hemos demostrado que el grupo está listo… pic.twitter.com/02iAb3hj1g — Telemetro Reporta (@TReporta) June 22, 2026

“Es una pena no tener a Coco con nosotros para el partido importante contra Croacia, pero hemos demostrado que el grupo está listo para competir y cada uno puede entrar al partido y aportar lo que se necesita en un Mundial como este”, expresó Christiansen. “Es una pena no tener a Coco con nosotros para el partido importante contra Croacia, pero hemos demostrado que el grupo está listo para competir y cada uno puede entrar al partido y aportar lo que se necesita en un Mundial como este”, expresó Christiansen.

Panamá ajusta su estrategia ante Croacia

Con la ausencia del mediocampista, el cuerpo técnico deberá ajustar su esquema táctico para enfrentar a la selección croata, uno de los rivales más exigentes del grupo. La Selección de Panamá buscará mantener su rendimiento competitivo y sumar puntos clave en esta fase del Mundial 2026.

Carrasquilla ha sido una de las piezas más importantes del mediocampo panameño, por lo que su ausencia obligará al equipo a reconfigurar funciones dentro del terreno de juego.

El partido ante Croacia se mantiene como uno de los más importantes para las aspiraciones de Panamá en el torneo.