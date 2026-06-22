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Brindan detalles sobre las 401 denuncias presentadas por Meduca por diplomas falsos

Nilka González, directora nacional de Asesoría Legal del Ministerio de Educación (Meduca), brindó detalles sobre las 401 denuncias que han presentado ante la Fiscalía Anticorrupción por casos de diplomas falsos, que alcanzan una lesión patrimonial de alrededor de 100 millones de dólares.

Indicó que se ha incurrido en el delito contra la administración pública, peculado, falsificación de documento público y en estos momentos están también viendo el delito de asociación ilícita para delinquir.