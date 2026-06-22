Gustavo Petro llama a retomar la unidad de América Latina durante su discurso en Panamá

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , afirmó este lunes que la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá representa una oportunidad clave para que América Latina retome el ideal de unidad e integración entre sus pueblos.

El mandatario colombiano realizó estas declaraciones a su llegada a la ciudad de Panamá, donde participa en los actos oficiales junto a otros jefes de Estado y delegaciones internacionales.

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Gustavo Petro: Llamado a la integración regional

Petro destacó que el pensamiento impulsado por Simón Bolívar sigue siendo una referencia vigente para la región. “Es el momento de volver a pensar en la unidad de los pueblos de América Latina”, expresó el presidente colombiano antes de trasladarse a la Cancillería panameña.

El mandatario envió además un saludo al pueblo colombiano y resaltó la importancia del encuentro regional en Panamá.

Reunión de alto nivel en Panamá

En los actos conmemorativos participan los presidentes José Raúl Mulino (Panamá), Bernardo Arévalo de Guatemala y Nasry Asfura de Honduras, además de vicepresidentes de El Salvador y Ecuador, así como el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin.

Las actividades forman parte de la agenda oficial del Bicentenario del Congreso Anfictiónico, celebrado en Panamá como símbolo del multilateralismo regional.

Un legado de Bolívar vigente 200 años después

El Congreso Anfictiónico fue convocado por Simón Bolívar en 1824 y celebrado en Panamá en 1826, siendo considerado uno de los primeros intentos de integración política en América Latina.

Hoy, dos siglos después, los líderes regionales coinciden en que su legado sigue siendo relevante ante los desafíos globales actuales, especialmente en materia de cooperación, democracia y estabilidad regional.

FUENTE: EFE