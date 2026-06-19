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Cuarto Poder: 19 de junio de 2026

En Cuarto Poder conversamos con el analista internacional Ilan Perelis sobre el acuerdo firmado entre Estados Unidos e Irán, desde el proceso de negociación hasta la situación actual.

Nos acompañó el presidente de la Fundación Iguales, Iván Chanis, quien habló sobre el lanzamiento de la campaña “Sí, acepto”, y otras actividades que realizarán en el marco del desarrollo de la Asamblea General de la OEA en Panamá.

También conversamos con el profesor Axel Navarro, aspirante a rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).