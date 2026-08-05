Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 3 de agosto de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó el profesor Absel Navarro, candidato a rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).

Además, hicimos un análisis sobre los resultados de la Operación Pandora, mediante la cual se desmanteló una red de corrupción que operaba desde la Dirección General de Ingresos (DGI), y sobre las denuncias sobre el reclutamiento de panameños, bajo engaños, para participar en la guerra entre Rusia y Ucrania.