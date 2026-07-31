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Cuarto Poder: 31 de julio de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó el embajador de la India en Panamá, Sumit Seth, quien está por culminar su misión diplomática y compartió algunos eventos destacados de sus tres años de gestión.

También estuvo la secretaria general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, quien detalló las actividades programadas para conmemorar los 45 años de la desaparición física de Omar Torrijos Herrera, fundador del colectivo político.

La periodista y escritora Elkiriam Caballero compartió alguna de las vivencias plasmadas en su libro “Cree en el poder de tus sueños”.