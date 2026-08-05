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Cuarto Poder: 5 de agosto de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó Giacomo Tamburrelli, presidente de Teletón 20-30, quien dio detalles sobre los avances del proyecto meta de la Teletón Chiriquí, la ampliación y remodelación de la sala de quemados del Hospital Materno-Infantil José Domingo De Obaldía.

También estuvo con nosotros el analista y escritor Alejandro Félix de Souza para la presentación de su libro “La mirada de venus, lecciones de grandes mujeres de la historia sobre inteligencia artificial”.