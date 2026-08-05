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Cuarto Poder: 4 de agosto de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó Leonardo Espitía, enviado del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, con quien conversamos sobre el panorama político y el cambio que plantea para ese país la nueva administración.

También nos acompañó el jefe de la Oficina de Cooperación Técnica Internacional de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt), Franklin Morales, para dar detalles de las recién lanzadas estrategias sobre Inteligencia Artificial y semiconductores.

La abogada experta en contrataciones públicas Stephany Rosario, quien se encuentra en Panamá para participar como expositora en Expo Compras Públicas Panamá 2026, compartió la experiencia de República Dominicana y sus principios rectores.