Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 22 de junio de 2026

En Cuarto Poder hablamos sobre la elección del que será el nuevo presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, y sobre la dimisión del primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer.

Nos acompañó el abogado experto en Derecho Ambiental, Harley Mitchell, con quien conversamos sobre los resultados del informe final de la Auditoría Integral al Proyecto Mina Cobre Panamá.

Jan-Michael Simon, experto en Derechos Humanos, estuvo con nosotros conversando sobre una denuncia presentada contra el Gobierno de Nicaragua por violaciones a los derechos humanos.