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Cuarto Poder: 11 de mayo de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó el subdirector general de Empleo, Marlon Del Cid, quien detalló que cifras del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) revelan un aumento de contratos nuevos.

Conversamos con el diputado Eduardo Gaitán, presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, con quien conversamos sobre el Proyecto de Ley de Sustancia Económica, cuya discusión en esa comisión inicia este lunes.

El abogado ambientalista Harley Mitchell habló sobre la opinión de la procuradora de la Administración con respecto al Estudio de Impacto Ambiental de proyecto Puerto Barú. La funcionaria recomendó declarar no ilegal el estudio.