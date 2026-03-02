IFARHU anuncia reprogramación del pago del PASE-U 2025

El Instituto para el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que del lunes 2 al viernes 6 de marzo, se estarán entregando los cheques del programa PASE-U 2025, a los estudiantes de Panamá Centro que no logrado cobrar sus beneficios en las pasadas jornadas de pagos.
Centros de la reprogramación del PASE-U
Conozca los centros de pago del PASE-U en la siguiente publicación:
Requisitos generales para cobrar el PASE-U
Al momento de retirar el cheque, los beneficiarios deben presentar:
- Fotocopia del boletín con las notas hasta el tercer trimestre 2025.
- Cédula física vigente del estudiante, en buen estado.
- Cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad), vigente y en buen estado.
- Promedio mínimo de 3.0:
-
-
En primaria, como calificación final.
En premedia y media, como calificación final por asignatura.
(Según el Decreto Ejecutivo N.° 1537 del 19 de agosto de 2021, Artículo 13).
-
-
Si el representante legal no puede acudir personalmente, deberá enviar a una persona designada con:
- Copia de la cédula (ambas caras) del representante legal.
- Copia de la cédula del estudiante beneficiario.
- Copia de la cédula de la persona autorizada a retirar el cheque.
- Todas las copias deben estar claras y legibles.
Para futuros pagos del PASE-U
En cumplimiento del Artículo 14 del reglamento del Programa PASE-U, el IFARHU informó que:
- Para próximos desembolsos, el acudiente que no pueda asistir deberá presentar una nota de autorización debidamente notariada, designando a la persona que retirará el pago.
- Esta nota debe estar acompañada de:
-
-
Copia de la cédula del acudiente.
Copia de la cédula del autorizado.
Copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.
-