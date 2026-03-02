Panamá Nacionales -  2 de marzo de 2026 - 14:52

IFARHU anuncia reprogramación del pago del PASE-U 2025

El IFARHU informó que, para retirar el beneficio del programa PASE-U, los estudiantes deberán presentar una fotocopia del boletín.

El IFARHU continua con pago de PASE-U.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que del lunes 2 al viernes 6 de marzo, se estarán entregando los cheques del programa PASE-U 2025, a los estudiantes de Panamá Centro que no logrado cobrar sus beneficios en las pasadas jornadas de pagos.

ifarhu -comunicado
Comunicado del IFARHU.

Centros de la reprogramación del PASE-U

Conozca los centros de pago del PASE-U en la siguiente publicación:

Requisitos generales para cobrar el PASE-U

Al momento de retirar el cheque, los beneficiarios deben presentar:

  • Fotocopia del boletín con las notas hasta el tercer trimestre 2025.
  • Cédula física vigente del estudiante, en buen estado.
  • Cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad), vigente y en buen estado.
  • Promedio mínimo de 3.0:

    • En primaria, como calificación final.

    • En premedia y media, como calificación final por asignatura.

      (Según el Decreto Ejecutivo N.° 1537 del 19 de agosto de 2021, Artículo 13).

  • Si el representante legal no puede acudir personalmente, deberá enviar a una persona designada con:

    • Copia de la cédula (ambas caras) del representante legal.
    • Copia de la cédula del estudiante beneficiario.
    • Copia de la cédula de la persona autorizada a retirar el cheque.
    • Todas las copias deben estar claras y legibles.

Para futuros pagos del PASE-U

En cumplimiento del Artículo 14 del reglamento del Programa PASE-U, el IFARHU informó que:

  • Para próximos desembolsos, el acudiente que no pueda asistir deberá presentar una nota de autorización debidamente notariada, designando a la persona que retirará el pago.
  • Esta nota debe estar acompañada de:

    • Copia de la cédula del acudiente.

    • Copia de la cédula del autorizado.

    • Copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.

