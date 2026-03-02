Canal de Panamá monitorea crisis en Medio Oriente y posible impacto en el tránsito marítimo

El Canal de Panamá afirmó este lunes que aún es apresurado prever el posible impacto que tendría en la ruta interoceánica la crisis en Oriente Medio, la cual ya está afectando el tráfico marítimo en esa región.

En un comentario enviado a EFE, la administración de la vía navegable de 82 kilómetros que conecta el océano Atlántico y el Pacífico explicó que mantiene un monitoreo constante de la situación internacional.

Según indicó la entidad, se sigue de cerca la evolución del comercio marítimo global y las dinámicas que puedan influir en el tránsito de buques.

Situación en Oriente Medio genera incertidumbre

El Canal de Panamá señaló que, debido a la naturaleza cambiante de los acontecimientos en la región, por ahora sería prematuro anticipar consecuencias o impactos específicos sobre el paso de embarcaciones por la vía interoceánica.

Por esta ruta estratégica circula entre el 3% y el 6% del comercio mundial.

La administración también reiteró que el Canal continúa operando de forma segura, eficiente y confiable, garantizando un servicio continuo para la comunidad marítima internacional.

Navieras reorganizan operaciones en el estrecho de Ormuz

La incertidumbre en el comercio marítimo surge luego de que algunas de las principales navieras de Asia-Pacífico anunciaran la interrupción o reorganización de sus actividades en el Estrecho de Ormuz, un punto clave para el comercio energético global.

El pasado sábado, el Departamento de Transporte de Estados Unidos recomendó a los buques comerciales evitar navegar por esa zona, así como por el golfo Pérsico, el golfo de Omán y el mar Arábigo.

Además, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán advirtió que el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz ya no es seguro en medio de la escalada del conflicto en la región.

Ruta clave para el petróleo y el gas del mundo

Por el estrecho de Ormuz transita aproximadamente el 20% del petróleo que se comercializa a nivel global, además de una parte significativa del gas natural licuado (GNL), según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas.

Las cifras indican que alrededor del 84% del crudo y condensado, así como el 83% del GNL que atravesaron Ormuz en 2024, tuvieron como destino mercados asiáticos, entre ellos China, India y Japó

