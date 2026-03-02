Preparan apertura de Tienda del Pueblo para beneficiar a residentes de Alcalde Díaz

La Alcaldía de Panamá realizó el preámbulo para la próxima apertura de una Tienda del Pueblo , que estará ubicada en el Mercado Municipal de Alcalde Díaz y contará con 17 nuevos arrendatarios.

Durante la actividad se ofrecieron productos alimenticios, una feria de salud, cortes de cabello, un bazar y comida gratuita para los asistentes.

Al evento asistió el alcalde Mayer Mizrachi, quien dio la bienvenida a los nuevos arrendatarios, encargados de ampliar la oferta de alimentos para una población aproximada de 100 mil habitantes del corregimiento de Alcalde Díaz y sectores aledaños.

El Mercado Municipal de Alcalde Díaz contará además de forma permanente con una tienda del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), cuya apertura está prevista para marzo, con el objetivo de facilitar el acceso a alimentos de buena calidad a bajos precios, impactando positivamente la economía de miles de familias y microempresarios de la región.