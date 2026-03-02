Cadena de Frío acepta renuncia de su gerente general y nombra reemplazo interino

La Junta Directiva de Mercados Nacionales de la Cadena de Frío, S.A. aceptó la renuncia presentada por José Pablo Ramos al cargo de gerente general de la entidad.

Tras la decisión, se informó que Lorena Pinzón Gaubeca de Garibaldo fue designada de manera interina para asumir el puesto mientras se desarrolla el proceso para nombrar a un nuevo titular.

Cadena de Frío abrirá convocatoria para elegir nuevo gerente

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2028568987299123423?s=20&partner=&hide_thread=false La Junta Directiva de Mercados Nacionales de la Cadena de Frío informa que fue aceptada la renuncia de José Pablo Ramos al cargo de gerente. pic.twitter.com/jeXKsHfK9p — Telemetro Reporta (@TReporta) March 2, 2026

De acuerdo con lo comunicado por la entidad, de manera inmediata se procederá conforme a la ley a realizar una convocatoria pública para la recepción de hojas de vida. El objetivo es evaluar a los aspirantes y conformar una terna que será remitida al Presidencia de la República de Panamá para la escogencia del próximo gerente general.

Posteriormente, la designación será enviada a la Asamblea Nacional de Panamá, donde deberá ser ratificada y aprobada por el pleno, tal como lo establece el procedimiento legal.