Ministra Lucy Molinar se refiere al ingreso de estudiantes con trenzas a los colegios

La ministra de Educación (MEDUCA), Lucy Molinar , se refirió al ingreso de estudiantes con peinados de trenzas a los colegios y a las certificaciones solicitadas por algunos centros educativos en el marco de la expresión cultural, ante el inicio del año escolar 2026.

La ministra explicó que la entidad no exige este tipo de certificaciones; sin embargo, algunos planteles las han solicitado debido a presuntos abusos en la aplicación del decreto que facilita la expresión cultural en los centros educativos.

“No es Meduca quien ha pedido certificación de nada. Algunas escuelas lo han pedido porque algunos estudiantes han abusado un poco del decreto que facilita la expresión cultural, y nosotros vamos a defender esa expresión cultural; sin embargo, hay que entender que las libertades también tienen reglas”, expresó.

Molinar añadió que también deben respetarse los reglamentos escolares relacionados con el volumen del cabello y las condiciones del uniforme.