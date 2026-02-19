Reforma educativa en Panamá: Lucy Molinar presentará nueva ley ante la Asamblea este 2026

La ministra de Educación, Lucy Molinar, anunció que aspira a que la reforma educativa sea aprobada por la Asamblea Nacional durante este año 2026. Tras sostener 24 reuniones con diversos sectores, la funcionaria enfatizó que el proceso no será un "diálogo eterno" que termine en el olvido, sino una actualización urgente para un sistema estancado hace décadas.

El fin de los programas estancados por 10 años

Uno de los puntos más críticos señalados por la ministra es que los programas de estudio actuales todavía llevan su firma de hace más de diez años, lo que evidencia una falta total de avance en la última década. "Eso no es justo con nuestros jóvenes ni con el país", sentenció la ministra Molinar, destacando que la actualización del conocimiento no debe depender de la voluntad de un ministro de turno.

Para solucionar este rezago, la propuesta legislativa busca crear el Equipo Nacional de Actualización Curricular, una estructura institucional que garantice que los contenidos educativos se revisen de forma constante y permanente. Con esto, se pretende que la ley exija la modernización científica y tecnológica como una norma y no como una excepción institucional.

Una ley marco para el futuro de Panamá

La ministra explicó que el objetivo es diseñar una "ley marco" que brinde flexibilidad y no una "camisa de fuerza", permitiendo que el sistema se adapte a un mundo que ha cambiado profundamente en los últimos 80 años. Molinar aseguró que el país cuenta con profesionales capacitados para liderar este cambio, mencionando también la creación de un Equipo Nacional de Capacitación Docente.