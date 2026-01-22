Ministra Lucy Molinar apuesta por una reforma educativa construida junto a la Asamblea

La ministra de Educación, Lucy Molinar , aseguró que el proyecto de reforma educativa se construirá en coordinación con la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, con el objetivo de agilizar el proceso y evitar duplicar esfuerzos.

Molinar explicó que no se trata de iniciativas paralelas, sino de un trabajo conjunto que permita ofrecer al sistema educativo un marco legal funcional y enfocado en los estudiantes. Recalcó que muchas de las propuestas ya han sido discutidas en años de diálogos nacionales y que el reto ahora es implementarlas, no archivarlas.

Trabajo conjunto por la reforma educativa

Las declaraciones se dieron tras una reunión realizada en la sede principal del Ministerio de Educación (MEDUCA), en Cárdenas, en la que participaron la ministra Lucy Molinar y el presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, el diputado independiente Jorge Bloise, junto a otros comisionados.

El encuentro forma parte del proceso de escuchas que impulsa el MEDUCA con distintos sectores de la sociedad civil y representa la octava reunión de este tipo. Durante la jornada, ambas partes coincidieron en la importancia de respetar los roles institucionales, pero avanzar de manera coordinada para ganar tiempo en la construcción del proyecto de ley.

Proceso sin prisa, pero sin pausa

Molinar adelantó que, aunque el Ejecutivo será el encargado de presentar el proyecto de ley ante la Asamblea, la intención es construir los artículos de forma conjunta para facilitar su discusión legislativa. Subrayó que aún no existe un documento escrito y que el proceso sigue en fase de consultas.

Por su parte, Jorge Bloise indicó que la Comisión de Educación se sumará formalmente al proceso de escuchas con sus nueve comisionados y equipos técnicos, al tiempo que continuará realizando consultas propias en distintas regiones del país. Destacó que la reforma educativa podría convertirse en una de las leyes más importantes de las últimas décadas y que existe un amplio consenso previo que ahora debe traducirse en acciones concretas.