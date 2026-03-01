Panamá Nacionales -  1 de marzo de 2026 - 09:28

MIDES pagará programas sociales desde el 9 de marzo: calendario completo 2026

El MIDES iniciará el primer pago de programas sociales desde el 9 de marzo de 2026. Conoce el calendario para Tarjeta Clave Social y áreas de difícil acceso.

Pagos del MIDES

Pagos del MIDES

MIDES
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó que el primer pago de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada se realizará a partir del lunes 9 de marzo de 2026.

Este desembolso beneficiará a miles de panameños que forman parte de programas sociales como Red de Oportunidades, Ángel Guardián, 120 a los 65 y SENAPAN.

La entidad detalló que los pagos se realizarán mediante la Tarjeta Clave Social y también en áreas de difícil acceso en distintas regiones del país.

Calendario de pagos del MIDES 2026

pagos del MIDES

Pago por Tarjeta Clave Social

  • Primer pago: del 9 al 20 de marzo de 2026.

Pago en áreas de difícil acceso

  • Primer pago: del 23 al 27 de marzo de 2026.

MIDES recuerda verificar su fecha de cobro

Las autoridades recomiendan a los beneficiarios mantenerse atentos a la información oficial y verificar las fechas correspondientes para evitar inconvenientes al momento de retirar el beneficio.

Estos programas forman parte de las políticas sociales del gobierno para apoyar a personas en condición de vulnerabilidad, adultos mayores, personas con discapacidad y familias de escasos recursos.

El MIDES también reiteró que los pagos se realizan de manera escalonada para facilitar el proceso y evitar aglomeraciones.

En esta nota:
Seguir leyendo

Herreranos exigen la reubicación de jóvenes adultos del hogar para niñas María Auxiliadora

MIDES busca sede en Herrera para jóvenes adultos con discapacidad tras orden legal

MIDES anuncia primer pago de programas sociales desde el 9 de marzo de 2026

Recomendadas

Más Noticias