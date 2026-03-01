MIDES pagará programas sociales desde el 9 de marzo: calendario completo 2026

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó que el primer pago de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada se realizará a partir del lunes 9 de marzo de 2026.
Este desembolso beneficiará a miles de panameños que forman parte de programas sociales como Red de Oportunidades, Ángel Guardián, 120 a los 65 y SENAPAN.
La entidad detalló que los pagos se realizarán mediante la Tarjeta Clave Social y también en áreas de difícil acceso en distintas regiones del país.
Calendario de pagos del MIDES 2026
Pago por Tarjeta Clave Social
Primer pago: del 9 al 20 de marzo de 2026.
Pago en áreas de difícil acceso
Primer pago: del 23 al 27 de marzo de 2026.
MIDES recuerda verificar su fecha de cobro
Las autoridades recomiendan a los beneficiarios mantenerse atentos a la información oficial y verificar las fechas correspondientes para evitar inconvenientes al momento de retirar el beneficio.
Estos programas forman parte de las políticas sociales del gobierno para apoyar a personas en condición de vulnerabilidad, adultos mayores, personas con discapacidad y familias de escasos recursos.
El MIDES también reiteró que los pagos se realizan de manera escalonada para facilitar el proceso y evitar aglomeraciones.