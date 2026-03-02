Bono permanente 2026: jubilados y pensionados cobrarán en abril, este es el monto

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán en abril de 2026 el primer pago del bono permanente , beneficio establecido dentro del Programa de Beneficios Permanentes.

Este apoyo económico fue creado mediante la Ley 964 de 2024 y busca brindar un ingreso adicional a miles de beneficiarios del sistema de pensiones en Panamá.

Monto del bono permanente en 2026

De acuerdo con lo establecido por la normativa, el primer pago del bono permanente que se realizará en abril será por un monto de:

B/. 50.00

La CSS también informó que este beneficio contempla tres pagos durante el año, los cuales serán entregados en distintas fechas a lo largo de 2026.

Programa de apoyo para jubilados y pensionados

El bono permanente forma parte de las medidas destinadas a fortalecer el apoyo económico a jubilados y pensionados, quienes reciben este beneficio adicional al pago regular de su pensión. Las autoridades han reiterado que los desembolsos se realizarán conforme al calendario establecido por la institución.