¿Cómo aplicar a las vacantes en el Canal de Panamá en su nuevo portal de empleo?

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) actualizó su portal de empleo con el objetivo de facilitar a los interesados la postulación a oportunidades laborales y programas estudiantiles mediante una plataforma más sencilla de navegar, registrarse y aplicar.

El nuevo sitio web reúne información sobre vacantes disponibles, programas de pasantías, desarrollo administrativo y adiestramiento marítimo, entre otras opciones dirigidas a estudiantes y profesionales.

¿Cómo aplicar a las vacantes del Canal de Panamá?

Para postularse, los interesados deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio web https://empleos.pancanal.com/ y da seleccionar la opción de Ver vacantes .

y da seleccionar la opción de . Revisar la lista de empleos disponibles y elegir la posición de interés.

Hacer clic en Aplicar y completar la solicitud ingresando la cédula y el código de barras ubicado en la parte posterior del documento.

y completar la solicitud ingresando la cédula y el código de barras ubicado en la parte posterior del documento. Finalizar el proceso y esperar el contacto del personal de reclutamiento.

Para consultar la lista completa de oportunidades laborales, los usuarios pueden acceder directamente a: https://empleos.pancanal.com/jobs

Centro de reclutamiento del Canal de Panamá

La ACP también habilitó un Centro de Atención que ofrecerá, previa cita, orientación presencial sobre el uso de la plataforma.

El centro está ubicado en el Edificio 726, en Balboa, y contará con un horario especial durante los próximos dos meses, de lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 12:30 p. m.