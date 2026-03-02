Pagos del PASE-U este 3 de marzo: IFARHU anuncia lugares de entrega de cheques

Pagos del PASE-U este 3 de marzo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que todo está listo para continuar con la sexta semana de pagos del programa PASE-U , jornada que se realizará el martes 3 de marzo de 2026 en la provincia de Bocas del Toro y en el distrito de Kankintú.

Durante este día, estudiantes y acudientes podrán cobrar el beneficio en los puntos habilitados, con el objetivo de garantizar que el apoyo económico llegue a miles de familias beneficiarias del programa.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Pagos del PASE-U: estos son los lugares donde IFARHU entregará cheques el 2 de marzo

Según el IFARHU, la jornada forma parte del calendario establecido para continuar con la entrega del subsidio educativo en distintas regiones del país.

Distritos donde se realizarán los pagos del PASE-U

Las autoridades detallaron que el pago se llevará a cabo en los siguientes distritos de Bocas del Toro:

Changuinola

Chiriquí Grande

Isla Colón

Almirante

Además, también se desarrollará la jornada en el distrito de Kankintú.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telemetro/status/2028465256301797624?s=20&partner=&hide_thread=false Pagos del PASE-U este 3 de marzo: IFARHU anuncia lugares de entrega de chequeshttps://t.co/p9ZUdgmYuR — Telemetro (@Telemetro) March 2, 2026

Lugares de pago del PASE-U

Martes 3 de marzo de 2026

Changuinola

La Gloria

Finca 04

Miraflores

El Silencio

El Empalme

Cochigró

Guabito

Finca 15

Naso Tjër Di

Boyck

El Teribe

El IFARHU reiteró que continuará avanzando con el calendario de pagos del programa, reafirmando el compromiso de apoyar la educación de miles de estudiantes panameños.