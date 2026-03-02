Pagos del PASE-U este 3 de marzo: IFARHU anuncia lugares de entrega de cheques

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que todo está listo para continuar con la sexta semana de pagos del programa PASE-U, jornada que se realizará el martes 3 de marzo de 2026 en la provincia de Bocas del Toro y en el distrito de Kankintú.
Según el IFARHU, la jornada forma parte del calendario establecido para continuar con la entrega del subsidio educativo en distintas regiones del país.
Distritos donde se realizarán los pagos del PASE-U
Las autoridades detallaron que el pago se llevará a cabo en los siguientes distritos de Bocas del Toro:
- Changuinola
- Chiriquí Grande
- Isla Colón
- Almirante
Además, también se desarrollará la jornada en el distrito de Kankintú.
Lugares de pago del PASE-U
Martes 3 de marzo de 2026
Changuinola
- La Gloria
- Finca 04
- Miraflores
- El Silencio
- El Empalme
- Cochigró
- Guabito
- Finca 15
Naso Tjër Di
- Boyck
- El Teribe
El IFARHU reiteró que continuará avanzando con el calendario de pagos del programa, reafirmando el compromiso de apoyar la educación de miles de estudiantes panameños.