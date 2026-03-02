Más de 800 mil estudiantes inician el Año Escolar 2026 en Panamá

Más de 800 mil estudiantes y 52 mil docentes iniciaron este lunes 2 de marzo de 2026 el nuevo año escolar en Panamá, según datos del Ministerio de Educación de Panamá (MEDUCA).

Del total de estudiantes que regresan a las aulas:

737,200 pertenecen al sector oficial

139,405 al sector particular

Las autoridades informaron que el país alcanza un 99.5% de apertura escolar, uno de los porcentajes más altos registrados en el sistema educativo nacional.

Escuelas listas para el inicio de clases

De acuerdo con el MEDUCA, de los 3,112 centros educativos distribuidos en las 16 regiones educativas del país, un total de 3,099 están listos para iniciar clases presenciales. Sin embargo, 13 centros educativos iniciarán el año escolar bajo modalidad no presencial, utilizando módulos y otras estrategias pedagógicas.

Estas escuelas están ubicadas en:

Colón (1)

Darién (3)

Comarca Emberá Wounaan (1)

Comarca Ngäbe-Buglé (8)

Proyectos de infraestructura educativa en marcha

El MEDUCA también detalló que durante el 2026 se mantienen en desarrollo 130 proyectos educativos con una inversión total de B/. 738,384,538.

Entre estos proyectos se incluyen:

44 proyectos en ejecución, por B/. 192,959,532

16 proyectos adjudicados, por B/. 53,118,498

12 proyectos en acto público, con inversión de B/. 94,452,904

25 proyectos próximos a publicar, por B/. 117,169,326

Estas iniciativas forman parte del plan de mejora de la infraestructura escolar a nivel nacional.

Escuelas con clases en instalaciones alquiladas

Mientras continúan trabajos de mejora en sus infraestructuras, 11 centros educativos del país estarán desarrollando clases en instalaciones alquiladas. El costo total de estas adecuaciones temporales asciende a B/. 2,611,285, de acuerdo con la información oficial.