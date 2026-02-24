Panamá Nacionales -  24 de febrero de 2026 - 10:04

Tarjetas gratis de Metro y Metrobús para estudiantes: quiénes las recibirán y cómo obtenerlas

Las tarifas para estudiantes con tarjetas del Metro de Panamá y Metrobús estarán disponibles de lunes a viernes, en horario de 4:00 a.m. a 8:00 p.m.

Torniquete para el paso de tarjetas de Metro de Panamá. 

Torniquete para el paso de tarjetas de Metro de Panamá. 

Dionisio Guerra
Ana Canto
Por Ana Canto

El lunes 23 de febrero, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que, a partir del miércoles 25 de febrero, entregará 5,000 tarjetas de transporte gratuitas para el servicio del Metro de Panamá y Metrobús (MiBus), dirigidas a estudiantes panameños en edad escolar de primer ingreso.

Para obtenerla, los interesados deberán acudir a los Centros de Atención Especializada (CAE), ubicados en las estaciones del Metro, en horario de lunes a viernes de 5:30 a.m. a 8:00 p.m., y los sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Documentos para retirar la tarjeta de Metro y Metrobús

  • Copia del recibo o constancia de matrícula vigente.
  • Cédula del padre o tutor legal
  • Identificación del estudiante (cédula juvenil o certificado del Tribunal Electoral).

Las tarifas especiales para estudiantes estarán disponibles de lunes a viernes, en horario de 4:00 a.m. a 8:00 p.m., con un límite de un viaje de ida y uno de retorno por día.

Tarifas especiales para los estudiantes

  • B/. 0.10 en rutas troncales
  • B/. 0.75 en los corredores Norte y Sur
  • B/. 0.17 en la Línea 1 del Metro
  • B/. 0.25 en la Línea 2
Embed - Telemetro Reporta on Instagram: "Unas 5,000 tarjetas estudiantiles serán distribuidas de forma gratuita por la @atttpanama, a estudiantes de primer ingreso, a partir del miércoles 25 de febrero de 2026 y hasta agotar existencia. Los estudiantes de primer ingreso que deseen obtenerla de forma gratuita, deberán “acudir a los Centros de Atención Especializada (CAE) ubicados en las estaciones del Metro, en horario de lunes a viernes de 5:30 a.m. a 8:00 p.m., y los sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. El acudiente o tutor deberá presentar copia del recibo o constancia de matrícula vigente 2026, la identificación del estudiante (cédula juvenil o certificado del Tribunal Electoral) y su documento de identidad personal”. Esto les permite acceder a tarifas especiales para estudiantes en el Sistema Integrado de Transporte Público Urbano conformado por Metrobus y las líneas del Metro de Panamá, disponibles de lunes a viernes, en horario de 4:00 a.m. a 8:00 p.m., con un límite de un viaje de ida y uno de retorno por día. Las tarifas para estudiantes serán: B/. 0.10 en rutas troncales, B/. 0.75 en los corredores Norte y Sur, B/. 0.17 en la Línea 1 del Metro y B/. 0.25 en la Línea 2."
View this post on Instagram

En esta nota:
Seguir leyendo

Abre el Policentro de Salud de San Isidro: beneficiará a más de 250 mil residentes de San Miguelito

MINSA anuncia cambios drásticos en la salud pública con la unificación con la CSS

Juan Díaz: Aprueban proyecto de B/. 3.6 millones para modernizar el Complejo Deportivo en Concepción

Recomendadas

Más Noticias