Tarjetas gratis de Metro y Metrobús para estudiantes: quiénes las recibirán y cómo obtenerlas

El lunes 23 de febrero, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que, a partir del miércoles 25 de febrero, entregará 5,000 tarjetas de transporte gratuitas para el servicio del Metro de Panamá y Metrobús (MiBus), dirigidas a estudiantes panameños en edad escolar de primer ingreso.
Documentos para retirar la tarjeta de Metro y Metrobús
- Copia del recibo o constancia de matrícula vigente.
- Cédula del padre o tutor legal
- Identificación del estudiante (cédula juvenil o certificado del Tribunal Electoral).
Las tarifas especiales para estudiantes estarán disponibles de lunes a viernes, en horario de 4:00 a.m. a 8:00 p.m., con un límite de un viaje de ida y uno de retorno por día.
Tarifas especiales para los estudiantes
- B/. 0.10 en rutas troncales
- B/. 0.75 en los corredores Norte y Sur
- B/. 0.17 en la Línea 1 del Metro
- B/. 0.25 en la Línea 2