Tarjetas gratis de Metro y Metrobús para estudiantes: quiénes las recibirán y cómo obtenerlas

Embed - Telemetro Reporta on Instagram: "Unas 5,000 tarjetas estudiantiles serán distribuidas de forma gratuita por la @atttpanama, a estudiantes de primer ingreso, a partir del miércoles 25 de febrero de 2026 y hasta agotar existencia. Los estudiantes de primer ingreso que deseen obtenerla de forma gratuita, deberán “acudir a los Centros de Atención Especializada (CAE) ubicados en las estaciones del Metro, en horario de lunes a viernes de 5:30 a.m. a 8:00 p.m., y los sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. El acudiente o tutor deberá presentar copia del recibo o constancia de matrícula vigente 2026, la identificación del estudiante (cédula juvenil o certificado del Tribunal Electoral) y su documento de identidad personal”. Esto les permite acceder a tarifas especiales para estudiantes en el Sistema Integrado de Transporte Público Urbano conformado por Metrobus y las líneas del Metro de Panamá, disponibles de lunes a viernes, en horario de 4:00 a.m. a 8:00 p.m., con un límite de un viaje de ida y uno de retorno por día. Las tarifas para estudiantes serán: B/. 0.10 en rutas troncales, B/. 0.75 en los corredores Norte y Sur, B/. 0.17 en la Línea 1 del Metro y B/. 0.25 en la Línea 2."