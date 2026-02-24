MIDES busca sede en Herrera para jóvenes adultos con discapacidad tras orden legal

Encuentro sostenido entre el MIDES y el Obispado de Chitré.

La ministra de Desarrollo Social ( MIDES ), Beatriz Carles de Arango, se reunió este lunes 23 de febrero de 2026 con fuerzas vivas de Chitré para buscar una alternativa habitacional para diez jóvenes adultos con discapacidad. El traslado responde a una instrucción del procurador general de la Nación para proteger los derechos de los menores que residen en el Centro de Atención Integral de Tocumen.

MIDES (1) Las autoridades proteger los derechos de los menores. MIDES

Propuestas y alternativas del MIDES en Herrera

Durante el encuentro sostenido en la sede del Obispado de Chitré, representantes comunitarios y líderes sociales plantearon diversas soluciones para garantizar un espacio digno y especializado. Una de las opciones principales, sugerida por el Club Rotario de Chitré y apoyada por la comunidad, es el uso de un centro de Nutre Hogar en Monagrillo, propuesta que será formalmente evaluada por el MIDES.

La ministra Carles de Arango subrayó que el objetivo es encontrar una solución que garantice la atención especializada acorde a las condiciones de salud de estos jóvenes adultos, sin afectar la integridad ni los derechos de las adolescentes estudiantes en otras instalaciones.

WhatsApp Image 2026-02-24 at 9.01.41 AM El centro de Nutre Hogar en Monagrillo es una de las opciones para recibir a los jóvenes. MIDES

Compromiso del MIDES ante la situación

La ministra Carles de Arango reiteró su disposición al diálogo franco y responsable con las autoridades locales y la comunidad herrerana. La decisión final se tomará tras realizar los análisis técnicos y legales correspondientes en los próximos días.

El MIDES enfatizó que cualquier medida adoptada buscará un equilibrio que cumpla con las disposiciones judiciales vigentes y, al mismo tiempo, proporcione una solución humana y sostenible para esta población vulnerable en la provincia de Herrera.