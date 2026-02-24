Panamá Nacionales -  24 de febrero de 2026 - 09:34

Canal de Panamá y ETESA realizan mantenimiento preventivo en conductores eléctricos

El Canal de Panamá y ETESA ejecutan mantenimiento preventivo en conductores sobre la vía interoceánica para garantizar un servicio eficiente y seguro.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. desarrollan labores de mantenimiento preventivo en los conductores ubicados sobre la vía interoceánica, como parte de acciones coordinadas para garantizar la continuidad y eficiencia del servicio eléctrico en el país.

Según informaron las entidades, estos trabajos forman parte del plan de mantenimiento programado que busca fortalecer la infraestructura eléctrica y prevenir posibles fallas que puedan afectar el suministro.

Las autoridades indicaron que estas labores preventivas permiten asegurar un servicio estable y confiable, especialmente en una zona estratégica como el Canal de Panamá, pieza clave para la economía nacional y el comercio internacional.

El mantenimiento incluye inspecciones técnicas y adecuaciones necesarias en los conductores eléctricos, con el objetivo de mantener los estándares de seguridad y eficiencia operativa.

Este tipo de coordinación interinstitucional refuerza la importancia de proteger infraestructuras críticas que impactan directamente en el desarrollo del país.

