Canal de Panamá y ETESA realizan mantenimiento preventivo en conductores eléctricos

Trabajos del Canal de Panamá y ENSA para garantizar eficiencia

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. desarrollan labores de mantenimiento preventivo en los conductores ubicados sobre la vía interoceánica, como parte de acciones coordinadas para garantizar la continuidad y eficiencia del servicio eléctrico en el país.

Según informaron las entidades, estos trabajos forman parte del plan de mantenimiento programado que busca fortalecer la infraestructura eléctrica y prevenir posibles fallas que puedan afectar el suministro.

Las autoridades indicaron que estas labores preventivas permiten asegurar un servicio estable y confiable, especialmente en una zona estratégica como el Canal de Panamá, pieza clave para la economía nacional y el comercio internacional.

El mantenimiento incluye inspecciones técnicas y adecuaciones necesarias en los conductores eléctricos, con el objetivo de mantener los estándares de seguridad y eficiencia operativa.

Este tipo de coordinación interinstitucional refuerza la importancia de proteger infraestructuras críticas que impactan directamente en el desarrollo del país.