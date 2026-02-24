Sospechoso se escondía en un bote de basura mientras huía de la policía

Un trabajador de aseo vivió un momento inesperado cuando descubrió a un sospechoso que intentaba esconderse dentro de un bote de basura mientras huía de la policía en Ohio, Estados Unidos.

El hecho quedó registrado por la cámara de una patrulla de la Huber Heights Police Division, donde se observa al sujeto corriendo mientras era perseguido por un oficial tras una parada de tráfico.

Contenido relacionado: Fallece Bertha de Peláez, pionera de la cocina en televisión panameña

El sospechoso fue descubierto por un trabajador de aseo

Según informaron las autoridades, el incidente comenzó cuando un agente intentó detener un vehículo, pero el conductor decidió huir a pie. Durante la persecución, el oficial perdió momentáneamente de vista al sospechoso, por lo que la policía estableció rápidamente un perímetro en la zona para ubicarlo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2026297059515449772?s=20&partner=&hide_thread=false Un trabajador de aseo de Ohio, en Estados Unidos, se llevó tremendo susto al ubicar a un sospechoso que se escondía de la policía en un bote de basura.



La cámara de una patrulla de la Policía de Huber Heights, captó al sujeto cuando salió corriendo y era perseguido por un… pic.twitter.com/7AOGsUCI9W — Telemetro Reporta (@TReporta) February 24, 2026

Fue entonces cuando un trabajador de limpieza detectó al individuo escondido dentro de un bote de basura y alertó a los oficiales que patrullaban el área.

Policía destaca rápida reacción de los agentes

La policía relató lo ocurrido a través de sus redes sociales y explicó cómo lograron capturar al sospechoso.

"Hoy temprano, el oficial Tyree inició una parada de tráfico. Al detener el vehículo, el conductor huyó a pie. El oficial perdió brevemente de vista al sospechoso y rápidamente estableció un perímetro en la zona. Por suerte, 'Oscar el gruñón' -como hemos apodado a nuestro sospechoso- apareció en el lugar correcto y en el momento adecuado. Gracias a la impresionante habilidad atlética y la rápida respuesta de nuestro oficial Pérez, el sospechoso fue detenido a salvo".

Las autoridades también agradecieron al trabajador de aseo que colaboró con el aviso, lo que permitió ubicar al sospechoso y completar la detención sin incidentes.