Panamá Entretenimiento -  24 de febrero de 2026 - 08:56

Fallece Bertha de Peláez, pionera de la cocina en televisión panameña

Murió Bertha de Peláez, recordada figura de la cocina en televisión en Panamá durante los años 80 y 90 con su programa en Telemetro.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El pasado sábado 21 de febrero falleció Bertha de Peláez, recordada por muchos panameños como una de las figuras más influyentes de la cocina en televisión durante las décadas de los años 80 y 90.

Su programa, transmitido por Telemetro, marcó a toda una generación de televidentes y sirvió de inspiración para numerosos chefs y amantes de la gastronomía en el país.

Una historia que comenzó por casualidad

Doña Bertha llegó a Panamá en 1961, luego de emigrar desde su natal Cuba hacia Nueva York, en Estados Unidos. Con el paso del tiempo, su vida tomaría un rumbo inesperado que la llevaría a la televisión.

Según se recuerda, su entrada a la pantalla chica ocurrió casi por casualidad. Durante una prueba, preparó unas tostadas francesas tras la sugerencia de una amiga, y ese momento marcaría el inicio de una trayectoria que se convertiría en parte de la historia de la televisión gastronómica en Panamá.

Legado en la cocina y la televisión

Más allá de sus programas, Bertha de Peláez dejó una huella importante en la cultura culinaria del país. Sus recetas, estilo cercano y forma de enseñar a cocinar la convirtieron en una referencia que sigue siendo recordada muchos años después.

Para muchos profesionales de la gastronomía actual, su trabajo fue una de las primeras ventanas para descubrir el mundo de la cocina y la televisión.

Su legado permanece en la memoria de quienes crecieron viendo sus recetas y aprendiendo de una de las pioneras de la cocina televisiva en Panamá.

