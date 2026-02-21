Rubén Blades envía condolencias por la muerte de Willie Colón

El cantautor panameño Rubén Blades expresó sus condolencias a la familia del emblemático músico Willie Colón, tras confirmarse su fallecimiento este 21 de febrero en un hospital de Nueva York, debido a complicaciones de salud.
Mensaje tras la partida del músico
La muerte de Willie Colón ha provocado numerosas reacciones dentro del mundo musical, especialmente entre quienes compartieron escenarios y proyectos en la historia de la salsa.
Colón fue considerado uno de los músicos más influyentes del género, destacándose como trombonista, compositor y productor de múltiples éxitos que marcaron generaciones.
Un legado que marcó la salsa
A lo largo de su carrera, el artista dejó una huella importante en la música latina, consolidándose como una de las figuras clave en la expansión de la salsa a nivel internacional.
Su fallecimiento ha llevado a artistas, fanáticos y figuras del entretenimiento a recordar su legado y el impacto de su música en América Latina y el mundo.