Panamá Entretenimiento -  29 de mayo de 2026 - 15:12

VIDEO | Gordito del Zodiaco de la Lotería Nacional de Panamá del 29 de mayo del 2026

Mira aquí los resultados completo del Gordito del Zodiaco de la Lotería Nacional de Panamá del 29 de mayo del 2026.

 Gordito del Zodiaco de la Lotería Nacional de Panamá.

 Gordito del Zodiaco de la Lotería Nacional de Panamá.

Lotería Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

La Lotería Nacional de Panamá realizará este 29 de mayo, el Gordito del Zodiaco con premios incentivos para quienes sean los afortunados en ganar.

VIDEO | Gordito del Zodiaco del viernes 29 de mayo

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