Panamá Nacionales -  24 de febrero de 2026 - 09:38

Tercer pago de PASE-U: estos son los centros de cobro del IFARHU para el miércoles 25 de febrero

Los desembolsos del PASE-U continúan este miércoles en Panamá Centro, Este, Norte y San Miguelito. Conozca los corregimientos habilitados.

IFARHU continua con el tercer pago de PASE-U.

IFARHU
Christopher Perez
Por Christopher Perez

El proceso de pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) continúa este miércoles 25 de febrero de 2026. El operativo de pago, coordinado por las autoridades correspondientes, se trasladará a nuevos corregimientos en las regiones de Panamá y San Miguelito para asegurar que los estudiantes reciban el beneficio educativo según el calendario establecido.

Centros de cobro de PASE-U por región

Para la jornada de este miércoles, los puntos de atención se han distribuido en las siguientes zonas:

  • Panamá Este: corregimiento de 24 de Diciembre.
  • Panamá Norte: corregimiento de Las Cumbres.
  • Panamá Centro: corregimientos de Ancón, Bella Vista, El Chorrillo y Calidonia.
  • San Miguelito: corregimientos de Amelia Denis de Icaza, Arnulfo Arias y Omar Torrijos Herrera.

Conoce aquí los centros educativos donde se realizarán los pagos: Calendario de tercer pago de PASE-U

Horario y recomendaciones

El horario de atención para todos los centros de pago mencionados será de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. Se recomienda a los padres de familia y acudientes portar la documentación completa del estudiante (cédula juvenil) y su identificación personal para agilizar el trámite.

Es fundamental asistir exclusivamente en la fecha que corresponde a su corregimiento para evitar aglomeraciones y garantizar un proceso fluido en cada una de las sedes.

