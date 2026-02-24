Tercer pago de PASE-U: estos son los centros de cobro del IFARHU para el miércoles 25 de febrero

El proceso de pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) continúa este miércoles 25 de febrero de 2026. El operativo de pago, coordinado por las autoridades correspondientes, se trasladará a nuevos corregimientos en las regiones de Panamá y San Miguelito para asegurar que los estudiantes reciban el beneficio educativo según el calendario establecido.
Centros de cobro de PASE-U por región
Para la jornada de este miércoles, los puntos de atención se han distribuido en las siguientes zonas:
- Panamá Este: corregimiento de 24 de Diciembre.
- Panamá Norte: corregimiento de Las Cumbres.
- Panamá Centro: corregimientos de Ancón, Bella Vista, El Chorrillo y Calidonia.
- San Miguelito: corregimientos de Amelia Denis de Icaza, Arnulfo Arias y Omar Torrijos Herrera.
Conoce aquí los centros educativos donde se realizarán los pagos: Calendario de tercer pago de PASE-U
Horario y recomendaciones
El horario de atención para todos los centros de pago mencionados será de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. Se recomienda a los padres de familia y acudientes portar la documentación completa del estudiante (cédula juvenil) y su identificación personal para agilizar el trámite.
Es fundamental asistir exclusivamente en la fecha que corresponde a su corregimiento para evitar aglomeraciones y garantizar un proceso fluido en cada una de las sedes.