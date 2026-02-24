Sorteo del Gordito del Zodiaco de febrero se realizará este viernes

El sorteo del Gordito del Zodiaco correspondiente al mes de enero se jugará el viernes 27, informó la Lotería Nacional de Panamá, con el objetivo de brindar mayor oportunidad para la comercialización de chances y billetes. No olvides adquirir tus productos. Podrías ganar más de un millón de balboas con una inversión de tan solo B/. 2.00.