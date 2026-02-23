Tercer pago de PASE-U: conozca los puntos de cobro del IFARHU para el martes 24 de febrero

El proceso de pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) continúa este martes 24 de febrero de 2026. Las autoridades han definido centros de atención en diversas regiones de la capital y San Miguelito, con el objetivo de garantizar que los beneficios lleguen a los estudiantes de los corregimientos seleccionados para esta jornada.
Centros de pago de PASE-U por región
Para este martes, los desembolsos se realizarán en las siguientes áreas y corregimientos específicos:
-
Panamá Este: corregimientos de Pacora y 24 de Diciembre.
Panamá Centro: corregimientos de Pueblo Nuevo, Parque Lefevre, Río Abajo y Juan Díaz.
San Miguelito: corregimientos de José Domingo Espinar, Victoriano Lorenzo, Mateo Iturralde y Omar Torrijos Herrera.
Panamá Norte: corregimiento de Ernesto Córdoba.
Conoce aquí los centros educativos donde se realizarán los pagos: Calendario de tercer pago de PASE-U
Horario de atención para cobro de PASE-U
Es importante que los padres de familia y acudientes asistan dentro del tiempo estipulado para evitar inconvenientes. El horario de atención para todas las sedes mencionadas será de 7:00 a.m. a 2:00 p.m..
Se recomienda portar los documentos de identidad necesarios y cumplir con las normativas de los centros de pago para agilizar el proceso de entrega del beneficio educativo.