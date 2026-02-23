Panamá Nacionales -  23 de febrero de 2026 - 08:59

Tercer pago de PASE-U: conozca los puntos de cobro del IFARHU para el martes 24 de febrero

Los pagos del PASE-U continúan el martes en Panamá Este, Centro, Norte y San Miguelito. Verifique los corregimientos y horarios de atención.

IFARHU continua con el tercer pago de PASE-U.

IFARHU continua con el tercer pago de PASE-U.

IFARHU
Christopher Perez
Por Christopher Perez

El proceso de pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) continúa este martes 24 de febrero de 2026. Las autoridades han definido centros de atención en diversas regiones de la capital y San Miguelito, con el objetivo de garantizar que los beneficios lleguen a los estudiantes de los corregimientos seleccionados para esta jornada.

IFARHU (3)
Distintos puntos de la provincia de Panam&aacute; inician con el pago de PASE-U.

Distintos puntos de la provincia de Panamá inician con el pago de PASE-U.

Centros de pago de PASE-U por región

Para este martes, los desembolsos se realizarán en las siguientes áreas y corregimientos específicos:

  • Panamá Este: corregimientos de Pacora y 24 de Diciembre.

  • Panamá Centro: corregimientos de Pueblo Nuevo, Parque Lefevre, Río Abajo y Juan Díaz.

  • San Miguelito: corregimientos de José Domingo Espinar, Victoriano Lorenzo, Mateo Iturralde y Omar Torrijos Herrera.

  • Panamá Norte: corregimiento de Ernesto Córdoba.

Conoce aquí los centros educativos donde se realizarán los pagos: Calendario de tercer pago de PASE-U

Horario de atención para cobro de PASE-U

Es importante que los padres de familia y acudientes asistan dentro del tiempo estipulado para evitar inconvenientes. El horario de atención para todas las sedes mencionadas será de 7:00 a.m. a 2:00 p.m..

Se recomienda portar los documentos de identidad necesarios y cumplir con las normativas de los centros de pago para agilizar el proceso de entrega del beneficio educativo.

Embed - Ifarhu Panama on Instagram: "El IFARHU continúa cumpliendo con su compromiso de llevar este beneficio hasta las áreas más apartadas del país, garantizando que cada estudiante reciba el respaldo necesario para continuar sus estudios."
View this post on Instagram

En esta nota:
Seguir leyendo

IFARHU, tercer PASE-U: pagos programados del 23 al 28 de febrero a nivel nacional

Calendario tercer pago PASE-U: centros de cobro en las provincias de Panamá y Chiriquí

Tercer pago de PASE-U: IFARHU anuncia provincias habilitadas para el sábado 21 de febrero

Recomendadas

Más Noticias