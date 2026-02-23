Puertos de Balboa y Cristóbal: la AMP asumirá la operación temporal tras fallo de la Corte Suprema

La transición en la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal podría extenderse hasta por 18 meses, según explicó el director de Puertos de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Max Flores, tras el fallo que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC).

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

De acuerdo con lo indicado, la AMP asumirá el control de la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal mediante un decreto de ocupación temporal mientras se desarrolla el proceso de transición.

Operadores internacionales participarían en el proceso

Las autoridades informaron que se han evaluado operadores portuarios internacionales para garantizar la continuidad del servicio. Entre ellos figuran:

APM Terminals , para el puerto de Balboa.

, para el puerto de Balboa. PSA International, vinculado a operaciones en el Atlántico, como Cristóbal.

Ambas empresas son consideradas grandes operadores portuarios a nivel mundial, lo que permitiría mantener la eficiencia y competitividad del sistema portuario panameño durante el periodo de transición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2025954895774257661?s=20&partner=&hide_thread=false #LoÚltimo | Tras la promulgación del fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company, la Autoridad Marítima de Panamá (@AMP_Panama) toma control de la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal. pic.twitter.com/62tQBTmrqF — Telemetro Reporta (@TReporta) February 23, 2026

Gobierno asegura transición ordenada

El Asesor de temas marítimos y portuarios, ingeniero Alberto Alemán Zubieta, indicó que el Gobierno garantizará una transición completamente ordenada y que Panamá continuará prestando el servicio portuario con normalidad.

Además, la AMP aprobó un plan operativo con un operador por un periodo de hasta 18 meses, el cual será presentado ante el Consejo de Gabinete.

Trabajadores y proveedores mantendrán sus empleos

Por su parte, autoridades del Gobierno señalaron que el plan contempla la protección de los puestos de trabajo, asegurando que los colaboradores de los puertos y proveedores mantendrán sus funciones durante el proceso.

La prioridad, según indicaron, es garantizar el derecho al empleo y evitar despidos mientras se avanza hacia un nuevo modelo de administración portuaria.

Decisión se da tras fallo de la Corte Suprema

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2025955257759543521?s=20&partner=&hide_thread=false "Las entidades de seguridad juega un papel importante, por ejemplo de Aduanas, y los puertos requieren la interconectividad de muchas instituciones, y se han tomado las previsiones coordinando el esfuerzo de coordinar la seguridad de los trabajadores y la operación", Alberto… pic.twitter.com/i7Mm6JMf9o — Telemetro Reporta (@TReporta) February 23, 2026

La medida se produce luego de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá declarara inconstitucional el contrato ley entre el Estado panameño y PPC para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.

Con la publicación del fallo en la Gaceta Oficial, la decisión judicial quedó en firme, formalizando la nulidad del contrato y permitiendo al Gobierno iniciar acciones administrativas.

Plan de transición para mantener operaciones

El Ejecutivo anunció un plan de transición que busca:

Mantener el funcionamiento normal de los puertos.

Garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores.

Preparar el proceso hacia una nueva licitación.

Evaluar posibles medidas legales o de arbitraje.

Empresa matriz había solicitado diálogo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2025956270700744813?s=20&partner=&hide_thread=false "Vamos a definir el modelo que Panamá como país debe tener una licitación internacional con operadores a largo plazo", Alberto Alemán Zubieta, encargado de la transición de puertos. pic.twitter.com/dPV2QJ1ZZu — Telemetro Reporta (@TReporta) February 23, 2026

La semana pasada, la empresa CK Hutchison Holdings, vinculada a la operación portuaria, solicitó al Gobierno de Panamá entablar un diálogo sobre la situación de los puertos de Balboa y Cristóbal.

El desarrollo de este proceso será clave para el futuro del sistema portuario panameño, considerado estratégico para el comercio internacional y la economía del país.