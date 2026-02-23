Gobierno define nueva ruta para los puertos de Balboa y Cristóbal tras fallo contra PPC

Este lunes 23 de febrero fue publicado en la Gaceta Oficial el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato ley que otorgó a Panama Ports Company (PPC) la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal .

Con esta publicación oficial, la decisión judicial queda en firme y abre paso a que el Estado panameño establezca una nueva ruta para la administración de estas terminales portuarias estratégicas para el comercio internacional.

Fallo de 69 páginas declara inconstitucional la Ley 5 de 1997

El documento, que consta de 69 páginas y está fechado el 29 de enero de 2026, declara inconstitucional la Ley 5 del 16 de enero de 1997, mediante la cual se aprobó el contrato con PPC para administrar los puertos de Balboa y Cristóbal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2025957687473705225?s=20&partner=&hide_thread=false "Reconocemos, como Estado de derecho, que las empresas tienen el derecho de poner arbitrajes y el Estado panameño tiene el derecho de defenderse", expresó este lunes Alberto Alemán Zubieta, coordinador del equipo técnico para la transición en los puertos de Balboa y Cristóbal,… pic.twitter.com/zHTRiQ1yfL — Telemetro Reporta (@TReporta) February 23, 2026

La parte resolutiva del fallo también declara inconstitucional la prórroga del contrato y sus actos inherentes, establecidos a través de una resolución emitida por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) el 23 de junio de 2021.

Corte acumuló dos demandas sobre el mismo caso

La CSJ decidió acumular dos demandas presentadas sobre la misma causa y emitir un solo fallo sobre ambas.

En los recursos legales se argumentaba que el contrato otorgado limitaba la capacidad soberana del Estado panameño sobre el uso y gestión de sus recursos naturales, lo que finalmente fue evaluado por el máximo tribunal del país.

Gobierno prepara transición en la administración de los puertos

El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó recientemente que el Gobierno mantendrá una estrategia para garantizar la operación de los puertos ubicados en las riberas del Canal de Panamá.

Según indicó, tras quedar ejecutoriado el fallo, el Ejecutivo se prepara para iniciar un proceso de transición en la administración de estas terminales, buscando los mejores resultados para el país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2025957948497764721?s=20&partner=&hide_thread=false "Existe la figura de la sustitución patronal, que eso se va a ir haciendo de forma progresiva una vez entren ambas empresas a operar, y es un trabajo que venimos conversando con las organizaciones sociales y los trabajadores, y cada uno está informado de esto, va a ser… pic.twitter.com/hy05KIfn0X — Telemetro Reporta (@TReporta) February 23, 2026

El mandatario destacó que se trata de un proceso trascendental y delicado, que será manejado por el Gobierno Nacional luego de analizar distintas alternativas ante posibles escenarios.

Además, adelantó que se evalúa un esquema de operación de los puertos por separado como parte de la estrategia para el futuro de estas instalaciones.