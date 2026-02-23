Panamá Nacionales -  23 de febrero de 2026 - 10:56

Gobierno define nueva ruta para los puertos de Balboa y Cristóbal tras fallo contra PPC

La CSJ declaró inconstitucional el contrato de Panama Ports Company para operar los puertos Balboa y Cristóbal. El Gobierno prepara la transición portuaria.

Gobierno define nueva ruta para los puertos de Balboa y Cristóbal 

Gobierno define nueva ruta para los puertos de Balboa y Cristóbal 

@Presidencia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Este lunes 23 de febrero fue publicado en la Gaceta Oficial el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato ley que otorgó a Panama Ports Company (PPC) la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.

Con esta publicación oficial, la decisión judicial queda en firme y abre paso a que el Estado panameño establezca una nueva ruta para la administración de estas terminales portuarias estratégicas para el comercio internacional.

Contenido relacionado: Puertos de Balboa y Cristóbal: AMP asumirá operación temporal tras fallo de la Corte Suprema

Fallo de 69 páginas declara inconstitucional la Ley 5 de 1997

El documento, que consta de 69 páginas y está fechado el 29 de enero de 2026, declara inconstitucional la Ley 5 del 16 de enero de 1997, mediante la cual se aprobó el contrato con PPC para administrar los puertos de Balboa y Cristóbal.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2025957687473705225?s=20&partner=&hide_thread=false

La parte resolutiva del fallo también declara inconstitucional la prórroga del contrato y sus actos inherentes, establecidos a través de una resolución emitida por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) el 23 de junio de 2021.

Corte acumuló dos demandas sobre el mismo caso

La CSJ decidió acumular dos demandas presentadas sobre la misma causa y emitir un solo fallo sobre ambas.

En los recursos legales se argumentaba que el contrato otorgado limitaba la capacidad soberana del Estado panameño sobre el uso y gestión de sus recursos naturales, lo que finalmente fue evaluado por el máximo tribunal del país.

Gobierno prepara transición en la administración de los puertos

El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó recientemente que el Gobierno mantendrá una estrategia para garantizar la operación de los puertos ubicados en las riberas del Canal de Panamá.

Según indicó, tras quedar ejecutoriado el fallo, el Ejecutivo se prepara para iniciar un proceso de transición en la administración de estas terminales, buscando los mejores resultados para el país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2025957948497764721?s=20&partner=&hide_thread=false

El mandatario destacó que se trata de un proceso trascendental y delicado, que será manejado por el Gobierno Nacional luego de analizar distintas alternativas ante posibles escenarios.

Además, adelantó que se evalúa un esquema de operación de los puertos por separado como parte de la estrategia para el futuro de estas instalaciones.

En esta nota:
Seguir leyendo

Puertos de Balboa y Cristóbal: Gobierno ordena ocupación temporal de bienes mediante decreto

Embajador de EE. UU. respalda salida de PPC de puertos en Panamá

MINSA anuncia feria de bienestar y vacunación en el área Metropolitana

Recomendadas

Más Noticias