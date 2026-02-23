Puertos de Balboa y Cristóbal: Gobierno ordena ocupación temporal de bienes mediante decreto

El Gobierno de Panamá ordenó la ocupación temporal de bienes en los puertos de Balboa y Cristóbal para garantizar la continuidad de las operaciones, luego de que se publicara en Gaceta Oficial el Decreto Ejecutivo 23 del 23 de febrero de 2026 .

La medida establece la ocupación temporal, por motivo de interés social urgente, por parte de la Autoridad Marítima de Panamá, de todos los bienes muebles y demás activos que se encuentren dentro o fuera de las instalaciones de los puertos.

Contenido relacionado: Año escolar 2026: 13 escuelas no iniciarán clases presenciales el 2 de marzo, confirma MEDUCA

Decisión de puertos se da tras fallo de la Corte Suprema

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2025931879266857322?s=20&partner=&hide_thread=false Este lunes fue publicado en Gaceta Oficial el Decreto Ejecutivo 23 del lunes 23 de febrero 2026, que ordena la ocupación temporal, "por motivo de interés social urgente, por parte de la Autoridad Marítima de Panamá, de todos los bienes muebles", y demás bienes que se encuentren… pic.twitter.com/CACUmBOfZj — Telemetro Reporta (@TReporta) February 23, 2026

La decisión ocurre después de que se publicara oficialmente el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que declaró inconstitucional el contrato ley entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC) para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.

Con la publicación en la Gaceta Oficial, la decisión judicial quedó en firme, formalizando la nulidad del contrato y abriendo paso a acciones administrativas por parte del Gobierno.

Plan de transición para mantener operaciones

El Ejecutivo anunció un plan de transición ordenada para garantizar la continuidad operativa en los puertos mientras se define el futuro del manejo de estas terminales portuarias.

Según lo informado, el plan busca:

Mantener el funcionamiento normal de los puertos.

Garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores.

Preparar el proceso hacia una nueva licitación.

Evaluar posibles medidas legales o de arbitraje.

Empresa matriz había solicitado diálogo

La semana pasada, la empresa CK Hutchison Holdings, vinculada a la operación portuaria, solicitó al Gobierno de Panamá entablar un diálogo sobre la situación de los puertos de Balboa y Cristóbal.

El desarrollo de este proceso será clave para el futuro del sistema portuario del país, considerado estratégico para el comercio internacional y la economía panameña.