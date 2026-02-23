Panamá recompra bonos del Estado y recibe ofertas por $8,900 millones

La viceministra de Economía, Eida Sáiz, explicó los beneficios económicos en Panamá , derivados de la reciente estrategia de recompra de bonos del Estado, una operación que, según indicó, permitirá optimizar el perfil de la deuda pública y reducir costos financieros para el país.

Durante una entrevista, la funcionaria destacó que esta medida forma parte de una estrategia dirigida a fortalecer las finanzas públicas y mejorar la percepción de Panamá en los mercados internacionales.

“Estas decisiones forman parte de una estrategia responsable que busca garantizar estabilidad y sostenibilidad en las finanzas públicas”, señaló.

Panamá busca reducir su deuda: recompra de bonos genera ahorro

— Telemetro Reporta (@TReporta) February 23, 2026

Sáiz detalló que el país anunció una oferta de recompra de bonos por cinco días, la cual culminó el pasado 13 de febrero, y que recibió una respuesta significativa de los inversionistas.

Sáiz detalló que el país anunció una oferta de recompra de bonos por cinco días, la cual culminó el pasado 13 de febrero, y que recibió una respuesta significativa de los inversionistas.

"El objetivo de la transacción es reducir la deuda, mejorar lo que pagamos en intereses por años, y el pago anual principal, y si bien es cierto es una transacción típica del mercado, el país anunció una oferta de recompra por cinco días, que culminó el 13 de febrero y recibimos $8,900 millones en oferta de todos los tenedores", explicó.

Según la viceministra, la operación permitirá mejorar las condiciones de pago a futuro y disminuir la carga financiera del Estado, al tiempo que refuerza la confianza de los inversionistas internacionales en la economía panameña.

Estrategia para fortalecer las finanzas públicas

La funcionaria subrayó que este tipo de operaciones financieras se utilizan en los mercados internacionales para reordenar la deuda y mejorar su estructura, lo que contribuye a una gestión más eficiente de los recursos del país.

La recompra de bonos forma parte de los esfuerzos del Gobierno por mantener estabilidad económica y sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo.