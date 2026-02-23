Panamá Nacionales -  23 de febrero de 2026 - 07:32

IDAAN anuncia corte de agua en Panamá: sectores afectados esta semana

IDAAN realizará mantenimiento del 23 de febrero al 1 de marzo. Conozca los sectores de Chiriquí y Panamá Metro que estarán sin agua.

 IDAAN publica sectores afectados esta semana

Archivo
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que realizará trabajos de mantenimiento programados en varias plantas potabilizadoras para optimizar el servicio de agua potable durante la semana del 23 de febrero al 1 de marzo.

Estas labores provocarán suspensiones temporales del suministro en sectores de la provincia de Chiriquí y áreas de Panamá Metro. Las autoridades recomiendan a los residentes tomar previsiones y almacenar agua con anticipación mientras duren los trabajos.

Potabilizadoras del IDAAN que suspenderán el servicio

Martes 24 de febrero

Chiriquí – Dolega

  • 8:00 p.m. a 12:00 a.m.

Zonas afectadas:

  • Dolega cabecera
  • La Torre
  • Barriada Alvarado
  • CSS
  • Dolega parte alta

Panamá Metro – Centenario Pacora

  • 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Zonas afectadas:

  • Pacora Centro
  • Altos de Tataré
  • Altos de Santa Clara
  • Colinas de Pacora
  • Castilla Real
  • Condado Real
  • Las Garzas
  • San Francisco
  • San Diego
  • Montemadero
  • Río Chico y sectores aledaños

Miércoles 25 de febrero

Chiriquí – David (Chiriquí cabecera)

  • 6:00 p.m. a 10:00 p.m.

Zonas afectadas:

  • Chiriquí cabecera
  • Las Lajitas
  • Bella Vista

Santa Marta

  • 6:00 p.m. a 12:00 a.m.

Zonas afectadas:

  • Santa Marta cabecera
  • Santo Domingo
  • Santa Marta Norte
  • La Estrella

Los Algarrobos

8:00 p.m. a 12:00 a.m.

Zonas afectadas:

  • Parte alta de David
  • Pedregal
  • San José
  • Parte alta de la línea de 24 pulgadas

Jueves 26 de febrero

Divalá - Chiriquí

  • 8:00 p.m. a 12:00 a.m.

Zonas afectadas:

  • Divalá
  • Nuevo México
  • San Antonio
  • El Orégano
  • El Matadero

Dolega

  • 8:00 p.m. a 12:00 a.m.

Zonas afectadas:

  • Dolega cabecera
  • La Torre
  • Barriada Alvarado
  • CSS
  • Dolega parte alta

Viernes 27 de febrero

Panamá Metro – Centenario Pacora

  • 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Zonas afectadas:

  • Pacora Centro
  • Altos de Tataré
  • Altos de Santa Clara
  • Colinas de Pacora
  • Castilla Real
  • Condado Real
  • Las Garzas
  • San Francisco
  • San Diego
  • Montemadero
  • Río Chico y sectores aledaños

Chepo - Panamá Metro

  • 8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Zonas afectadas:

  • Coquira
  • Vía Crematorio
  • La Higuera

Recomendación a la población

El IDAAN reiteró que estos trabajos forman parte del mantenimiento de las plantas potabilizadoras para mejorar la producción y distribución de agua potable.

La institución recomienda a los residentes de las áreas afectadas almacenar agua y hacer un uso responsable del recurso mientras se desarrollan las labores.

