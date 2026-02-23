IDAAN anuncia corte de agua en Panamá: sectores afectados esta semana

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que realizará trabajos de mantenimiento programados en varias plantas potabilizadoras para optimizar el servicio de agua potable durante la semana del 23 de febrero al 1 de marzo.

Estas labores provocarán suspensiones temporales del suministro en sectores de la provincia de Chiriquí y áreas de Panamá Metro. Las autoridades recomiendan a los residentes tomar previsiones y almacenar agua con anticipación mientras duren los trabajos.

Potabilizadoras del IDAAN que suspenderán el servicio

Martes 24 de febrero

Chiriquí – Dolega

8:00 p.m. a 12:00 a.m.

Zonas afectadas:

Dolega cabecera

La Torre

Barriada Alvarado

CSS

Dolega parte alta

Panamá Metro – Centenario Pacora

8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Zonas afectadas:

Pacora Centro

Altos de Tataré

Altos de Santa Clara

Colinas de Pacora

Castilla Real

Condado Real

Las Garzas

San Francisco

San Diego

Montemadero

Río Chico y sectores aledaños

Miércoles 25 de febrero

Chiriquí – David (Chiriquí cabecera)

6:00 p.m. a 10:00 p.m.

Zonas afectadas:

Chiriquí cabecera

Las Lajitas

Bella Vista

Santa Marta

6:00 p.m. a 12:00 a.m.

Zonas afectadas:

Santa Marta cabecera

Santo Domingo

Santa Marta Norte

La Estrella

Los Algarrobos

8:00 p.m. a 12:00 a.m.

Zonas afectadas:

Parte alta de David

Pedregal

San José

Parte alta de la línea de 24 pulgadas

Jueves 26 de febrero

Divalá - Chiriquí

8:00 p.m. a 12:00 a.m.

Zonas afectadas:

Divalá

Nuevo México

San Antonio

El Orégano

El Matadero

Dolega

8:00 p.m. a 12:00 a.m.

Zonas afectadas:

Dolega cabecera

La Torre

Barriada Alvarado

CSS

Dolega parte alta

Viernes 27 de febrero

Panamá Metro – Centenario Pacora

8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Zonas afectadas:

Pacora Centro

Altos de Tataré

Altos de Santa Clara

Colinas de Pacora

Castilla Real

Condado Real

Las Garzas

San Francisco

San Diego

Montemadero

Río Chico y sectores aledaños

Chepo - Panamá Metro

8:00 a.m. a 10:00 a.m.

Zonas afectadas:

Coquira

Vía Crematorio

La Higuera

Recomendación a la población

El IDAAN reiteró que estos trabajos forman parte del mantenimiento de las plantas potabilizadoras para mejorar la producción y distribución de agua potable.

La institución recomienda a los residentes de las áreas afectadas almacenar agua y hacer un uso responsable del recurso mientras se desarrollan las labores.