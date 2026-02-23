IDAAN anuncia corte de agua en Panamá: sectores afectados esta semana

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que realizará trabajos de mantenimiento programados en varias plantas potabilizadoras para optimizar el servicio de agua potable durante la semana del 23 de febrero al 1 de marzo.
Estas labores provocarán suspensiones temporales del suministro en sectores de la provincia de Chiriquí y áreas de Panamá Metro. Las autoridades recomiendan a los residentes tomar previsiones y almacenar agua con anticipación mientras duren los trabajos.
Potabilizadoras del IDAAN que suspenderán el servicio
Martes 24 de febrero
Chiriquí – Dolega
- 8:00 p.m. a 12:00 a.m.
Zonas afectadas:
- Dolega cabecera
- La Torre
- Barriada Alvarado
- CSS
- Dolega parte alta
Panamá Metro – Centenario Pacora
- 8:00 a.m. a 10:00 a.m.
Zonas afectadas:
- Pacora Centro
- Altos de Tataré
- Altos de Santa Clara
- Colinas de Pacora
- Castilla Real
- Condado Real
- Las Garzas
- San Francisco
- San Diego
- Montemadero
- Río Chico y sectores aledaños
Miércoles 25 de febrero
Chiriquí – David (Chiriquí cabecera)
- 6:00 p.m. a 10:00 p.m.
Zonas afectadas:
- Chiriquí cabecera
- Las Lajitas
- Bella Vista
Santa Marta
- 6:00 p.m. a 12:00 a.m.
Zonas afectadas:
- Santa Marta cabecera
- Santo Domingo
- Santa Marta Norte
- La Estrella
Los Algarrobos
8:00 p.m. a 12:00 a.m.
Zonas afectadas:
- Parte alta de David
- Pedregal
- San José
- Parte alta de la línea de 24 pulgadas
Jueves 26 de febrero
Divalá - Chiriquí
- 8:00 p.m. a 12:00 a.m.
Zonas afectadas:
- Divalá
- Nuevo México
- San Antonio
- El Orégano
- El Matadero
Dolega
- 8:00 p.m. a 12:00 a.m.
Zonas afectadas:
- Dolega cabecera
- La Torre
- Barriada Alvarado
- CSS
- Dolega parte alta
Viernes 27 de febrero
Panamá Metro – Centenario Pacora
- 8:00 a.m. a 10:00 a.m.
Zonas afectadas:
- Pacora Centro
- Altos de Tataré
- Altos de Santa Clara
- Colinas de Pacora
- Castilla Real
- Condado Real
- Las Garzas
- San Francisco
- San Diego
- Montemadero
- Río Chico y sectores aledaños
Chepo - Panamá Metro
- 8:00 a.m. a 10:00 a.m.
Zonas afectadas:
- Coquira
- Vía Crematorio
- La Higuera
Recomendación a la población
El IDAAN reiteró que estos trabajos forman parte del mantenimiento de las plantas potabilizadoras para mejorar la producción y distribución de agua potable.
La institución recomienda a los residentes de las áreas afectadas almacenar agua y hacer un uso responsable del recurso mientras se desarrollan las labores.