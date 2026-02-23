Así operarán los puertos de Balboa y Cristóbal tras el fallo de la CSJ sobre el contrato con PPC

Durante la conferencia de prensa del Gobierno Nacional, realizada este lunes tras la publicación del fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró inconstitucional el contrato con Panama Ports Company (PPC), el asesor presidencial, Alberto Alemán, ofreció declaraciones sobre los próximos pasos en los puertos de Balboa y Cristóbal .

En ese sentido, destacó que la prioridad actual es garantizar la estabilidad operacional y laboral en los puertos. Asimismo, indicó que se decidió establecer dos contratos distintos para ambas intalaciones, en lugar de mantener un solo acuerdo.

Alemán Zubieta explicó que, para el puerto del Pacífico, el operador será APM Terminals, mientras que en el puerto del Atlántico la operación estará a cargo de TIL, con el objetivo de asegurar la estabilidad portuaria durante un periodo de 18 meses.

En este tiempo se definirá el nuevo modelo de operatividad portuaria, que incluirá una licitación internacional para seleccionar operadores a largo plazo bajo posibles esquemas distintos a los actuales.

"Vamos a definir el modelo que Panamá como país debe tener una licitación internacional con operadores a largo plazo", Alberto Alemán Zubieta, encargado de la transición de puertos. — Telemetro Reporta (@TReporta) February 23, 2026

Fallo de la CSJ sobre el contrato ley entre el Estado y PPC

La promulgación del fallo formaliza la nulidad del contrato y abre paso a acciones administrativas por parte del Gobierno, que anunció un plan de transición ordenada para garantizar la continuidad operativa en los puertos.

La semana pasada, CK Hutchison solicitó al Gobierno de Panamá iniciar un diálogo relacionado con la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.

Actualmente, Panama Ports Company cuenta con una fuerza laboral de 1,200 trabajadores directos y más de 3,000 empleos indirectos vinculados a ambos puertos.