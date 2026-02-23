Presidente José Raúl Mulino hablará a la nación en mensaje oficial este lunes

Para las 6:00 p.m. de este lunes 23 de febrero está programada la transmisión en vivo de un comunicado a la nación por parte del presidente José Raúl Mulino . Hasta el momento, no se han informado oficialmente los temas que abordará el mandatario durante su mensaje.

No obstante, este lunes se dio a conocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y Panama Ports Company (PPC).

Fallo de la CSJ sobre el contrato ley entre el Estado y PPC

La promulgación de este fallo formaliza la nulidad del contrato y abre paso a acciones administrativas por parte del Gobierno, que anunció un plan de transición ordenada para garantizar la continuidad operativa en los puertos.

Actualmente, Panama Ports Company cuenta con una fuerza laboral de 1,200 trabajadores directos y más de 3,000 empleos indirectos vinculados a ambos puertos.

En una conferencia de prensa realizada este lunes, el asesor presidencial, Alberto Alemán, ofreció declaraciones sobre los próximos pasos en los puertos de Balboa y Cristóbal.

Enfatizó que la prioridad actual es garantizar la estabilidad operacional y laboral en los puertos. Asimismo, indicó que se decidió establecer dos contratos distintos para ambas instalaciones, en lugar de mantener un solo acuerdo.