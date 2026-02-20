Panamá Nacionales -  20 de febrero de 2026 - 10:42

Mulino mantiene veto a empresas europeas: estos países de la Unión Europea sí podrán licitar

El presidente José Raúl Mulino reiteró que Panamá mantendrá restricciones en licitaciones, pese a que algunos países de Europa no lo incluyen en sus listas.

Mulino mantiene veto a empresas europeas

Mulino mantiene veto a empresas europeas

@Presidencia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó que el Gobierno ya anticipaba que en la reciente revisión de la Unión Europea el país no saldría de la lista, por lo que aseguró que se preparan para la evaluación prevista en octubre.

Mulino indicó que, como parte de las medidas adoptadas, se mantiene la restricción para que empresas europeas no participen en licitaciones de proyectos estatales en adelante.

Presidente Mulino responde a revisión de la UE sobre Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JoseRaulMulino/status/2023846833525813438?s=20&partner=&hide_thread=false

“Sabíamos que en esta revisión de la UE no se saldría de la lista y nos preparamos para la revisión de octubre, mantenemos la restricción de que ninguna empresa europea pueda licitar en nuestros proyectos de aquí en adelante. Así se lo he pedido a las distintas entidades”, señaló el mandatario. “Sabíamos que en esta revisión de la UE no se saldría de la lista y nos preparamos para la revisión de octubre, mantenemos la restricción de que ninguna empresa europea pueda licitar en nuestros proyectos de aquí en adelante. Así se lo he pedido a las distintas entidades”, señaló el mandatario.

El presidente también destacó el respaldo de algunos países europeos que no incluyen a Panamá en sus listados.

¿Qué países de la Unión Europea sí podrán participar en licitaciones?

En ese sentido, mencionó a Italia, Grecia y España, indicando que estas naciones no mantienen a Panamá en sus listas, lo que —según expresó— representa un apoyo importante para el país.

En esta nota:
Seguir leyendo

Mulino recibe a Peter Phillips, sobrino del Rey Carlos III, en el Palacio de las Garzas

Mulino afirma ante el BID que Panamá es el país ideal para inversiones

MiBus anuncia retrasos y desvíos en Santa Librada por reparaciones urgentes del IDAAN

Recomendadas

Más Noticias