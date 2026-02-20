Mulino mantiene veto a empresas europeas: estos países de la Unión Europea sí podrán licitar

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó que el Gobierno ya anticipaba que en la reciente revisión de la Unión Europea el país no saldría de la lista, por lo que aseguró que se preparan para la evaluación prevista en octubre.
Mulino indicó que, como parte de las medidas adoptadas, se mantiene la restricción para que empresas europeas no participen en licitaciones de proyectos estatales en adelante.
Presidente Mulino responde a revisión de la UE sobre Panamá
El presidente también destacó el respaldo de algunos países europeos que no incluyen a Panamá en sus listados.
¿Qué países de la Unión Europea sí podrán participar en licitaciones?
En ese sentido, mencionó a Italia, Grecia y España, indicando que estas naciones no mantienen a Panamá en sus listas, lo que —según expresó— representa un apoyo importante para el país.