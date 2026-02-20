Mulino mantiene veto a empresas europeas: estos países de la Unión Europea sí podrán licitar

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino , afirmó que el Gobierno ya anticipaba que en la reciente revisión de la Unión Europea el país no saldría de la lista, por lo que aseguró que se preparan para la evaluación prevista en octubre.

Mulino indicó que, como parte de las medidas adoptadas, se mantiene la restricción para que empresas europeas no participen en licitaciones de proyectos estatales en adelante.

Presidente Mulino responde a revisión de la UE sobre Panamá

Italia, Grecia y España no tienen a Panamá en ninguna lista , por ende, no hay problema y reconocemos mucho ese apoyo. — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) February 17, 2026

"Sabíamos que en esta revisión de la UE no se saldría de la lista y nos preparamos para la revisión de octubre, mantenemos la restricción de que ninguna empresa europea pueda licitar en nuestros proyectos de aquí en adelante. Así se lo he pedido a las distintas entidades", señaló el mandatario.

El presidente también destacó el respaldo de algunos países europeos que no incluyen a Panamá en sus listados.

¿Qué países de la Unión Europea sí podrán participar en licitaciones?

En ese sentido, mencionó a Italia, Grecia y España, indicando que estas naciones no mantienen a Panamá en sus listas, lo que —según expresó— representa un apoyo importante para el país.