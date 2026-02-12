Mulino recibe a Peter Phillips, sobrino del Rey Carlos III, en el Palacio de las Garzas

El presidente de la República, José Raúl Mulino , sostuvo un encuentro este jueves en el Palacio de las Garzas con el empresario británico Peter Phillips, sobrino del Rey Carlos III del Reino Unido, quien manifestó su admiración por el desarrollo económico y las obras de infraestructura ejecutadas en Panamá.

De acuerdo con información oficial, durante la reunión se abordaron temas relacionados con el crecimiento del país y su posicionamiento como hub logístico y financiero en la región.

Presidente Mulino recibe al sobrino del Rey Carlos III

image

Durante su visita al Palacio de las Garzas, el miembro de la realeza británica también fue recibido por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac. Phillips realizó además un recorrido por distintos espacios emblemáticos de la sede del Ejecutivo, guiado por Verónica Mulino, hija del mandatario. Entre los recintos visitados se encuentran el Salón Los Tamarindos y el Salón Amarillo, áreas utilizadas para actos protocolares y reuniones oficiales.

Interés internacional en Panamá

La visita del empresario británico se da en medio del interés de inversionistas y representantes internacionales por el crecimiento económico y el desarrollo de infraestructura en Panamá, especialmente en sectores logísticos, portuarios y de conectividad regional.