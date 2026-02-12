Exvicepresidente José Gabriel Carrizo recibe arresto domiciliario por presunto enriquecimiento injustificado

Durante la audiencia de revisión de medidas cautelares, se confirmó que se mantiene para el exvicepresidente José Gabriel Carrizo la medida de arresto domiciliario, luego de que el Ministerio Público solicitara la detención provisional en un centro penitenciario por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

Su defensa indicó que el tribunal tomó la decisión tras escuchar los argumentos tanto de los abogados como de las unidades de investigación.

Carrizo deberá permanecer en su residencia durante el período que duren las investigaciones.

Sus abogados señalaron que existen inconsistencias en el informe de la Contraloría General de la República respecto a los fondos del exvicepresidente.

Más temprano, Carrizo manifestó su sorpresa por la celeridad con la que se ha desarrollado el proceso, así como por los resultados de la investigación de la Fiscalía, en los que, según indicó, se señala que presuntamente habría recibido dinero durante su administración.