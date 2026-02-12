Panamá Nacionales -  12 de febrero de 2026 - 12:41

José Gabriel Carrizo: declara en audiencia y niega haber recibido dinero indebido

El exvicepresidente José Gabriel Carrizo cuenta con una medida de arresto domiciliario. El Ministerio Público solicita su traslado a un centro penitenciario.

Exvicepresidente José Gabriel Carrizo a su llegada al SPA este 12 de febrero. 

Ana Canto
El exvicepresidente José Gabriel Carrizo se presentó este jueves 12 de febrero a una audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por el Ministerio Público, con el objetivo de que se le aplique la medida de detención provisional en un centro penitenciario, en reemplazo de la detención domiciliaria que mantiene actualmente.

El también excandidato presidencial hizo uso de la palabra en la sala y comenzó su intervención agradeciendo a Dios y a la Virgen. Posteriormente, manifestó su sorpresa por la celeridad con la que se ha desarrollado el proceso, así como por los resultados de la investigación de la Fiscalía, en los que, según indicó, se señala que presuntamente habría recibido dinero durante su administración.

Ante el juez, sus abogados, familiares y representantes del Ministerio Público, defendió su inocencia y aseguró que no ha recibido dinero indebido ni proveniente de contratos, ni ha interferido en las finanzas estatales.

Asimismo, solicitó que se respeten las garantías correspondientes y que el proceso se lleve a cabo conforme a derecho.

Carrizo, quien es investigado por el delito de enriquecimiento ilícito, ha salido del país en ocho ocasiones desde que terminó su mandato y ha retornado en cada oportunidad, según señalaron sus abogados. Indicaron además que ha atendido todos los requerimientos del Ministerio Público. Por ello, solicitaron que, en lugar de la detención provisional en un centro penal, se le imponga el retiro del pasaporte y la obligación de notificarse tres veces por semana.

Los magistrados del tribunal decretaron un receso hasta las 2:00 p.m. de este jueves para continuar con la audiencia.

