Caso Carrizo: Decretan deceso en la audiencia de apelación para la revisión de las medidas

La audiencia de apelación para revisar las medidas cautelares impuestas al exvicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo , fue suspendida temporalmente y se decretó un receso hasta las 2:00 p.m.

Carrizo mantiene actualmente la medida de detención domiciliaria, mientras que su equipo legal solicitó la aplicación de una medida menos severa, como el reporte periódico ante las autoridades.

Decretan receso en audiencia de apelación contra Carrizo

Durante la audiencia, el abogado defensor Pedro Meilán sostuvo que, a juicio de la defensa, no existe riesgo de fuga por parte del exfuncionario.

Se espera que, tras el receso, el tribunal continúe con la evaluación de los argumentos presentados por ambas partes para determinar si se mantienen o modifican las medidas cautelares vigentes.