Incendio en torre de Costa del Este provoca evacuación de cientos de personas

Un incendio en la MM Tower de Costa del Este obligó a evacuar a cientos de personas. Bomberos controlaron el fuego y tres personas recibieron atención médica.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un incendio se registró la tarde de este miércoles en una torre residencial ubicada en Paseo del Mar, Costa del Este, generando la evacuación preventiva de cientos de personas. El fuego fue controlado por unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP), que acudieron al lugar para atender la emergencia.

Bomberos controlaron el siniestro

Según informó Alexander Peres, del BCBRP, el incendio presuntamente se originó en el cuarto de la planta eléctrica de la MM Tower, aunque será el peritaje oficial el que determine las causas exactas del incidente.

Para atender la emergencia se desplegaron tres camiones de extinción y un carro tanquero, logrando sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otras áreas del edificio.

Tres personas resultaron afectadas

Durante el incidente, personal paramédico brindó atención a tres personas, entre ellas una mujer embarazada y dos adultas mayores. De acuerdo con los reportes preliminares, la mujer embarazada presentó afectaciones producto del susto y el impacto emocional generado por la emergencia.

Policía Nacional apoyó en la seguridad del área

La Policía Nacional realizó el cierre y control del área para permitir que los bomberos desarrollaran las labores de extinción y rescate sin contratiempos. Las autoridades indicaron que se realizará el peritaje correspondiente para establecer qué provocó el siniestro y evaluar los daños ocasionados.

