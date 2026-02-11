Listado CEPADEM Panamá 2026: cómo verificar si aún no ha retirado el cheque del décimo tercer mes

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que ya se encuentra disponible el listado del Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (CEPADEM), dirigido a beneficiarios, jubilados, pensionados y familiares que aún no han retirado sus cheques.
Contenido relacionado: Pago del décimo tercer mes a servidores públicos: esta es la fecha confirmada
Pasos para verificar si está en el listado de CEPADEM
Los interesados en confirmar si pueden retirar el beneficio deben seguir estos pasos:
- Ingresar al sitio web oficial del MEF: https://www.mef.gob.pa/
- Dirigirse a la sección “Documentos”.
- Seleccionar la opción “Otros”.
- Hacer clic en Listado de CEPADEM.
- Descargar el archivo disponible.
- Buscar y verificar con el número de cédula.
- Llamar al teléfono 506-6100 para solicitar una cita.
- Agendar el día para el retiro del cheque.
¿Qué información aparece en el listado?
El MEF detalló que en el documento solo se incluye:
- Primer nombre
- Primer apellido
- Número de cédula
- Número de Seguro Social
Diferencia entre CEPADEM y CEPANIM
Las autoridades aclaran que el listado para el pago del CEPADEM es a los beneficiarios que aún no lo han retirado. Las personas que ya retiraron su CEPADEM deberán esperar el pago correspondiente a los intereses por mora, conocido como CEPADIM.
Este pago se realizará mediante los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM), los cuales serán entregados a jubilados, pensionados y herederos a partir del mes de junio, según lo establecido tras la sanción de la Ley 506.
Recomendación a los beneficiarios
El MEF recomendó a los beneficiarios revisar cuidadosamente el listado oficial y agendar su cita con anticipación para evitar contratiempos durante el proceso de retiro del cheque.