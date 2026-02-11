Panamá Nacionales -  11 de febrero de 2026 - 08:19

Listado CEPADEM Panamá 2026: cómo verificar si aún no ha retirado el cheque del décimo tercer mes

Consulte el listado CEPADEM habilitado por el MEF y conozca los pasos para verificar si puede retirar su cheque. Sepa quiénes pueden cobrar y cómo agendar cita.

Listado CEPADEM Panamá 2026

MEF
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que ya se encuentra disponible el listado del Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (CEPADEM), dirigido a beneficiarios, jubilados, pensionados y familiares que aún no han retirado sus cheques.

Las autoridades reiteraron que el pago se realizará únicamente a quienes aparezcan confirmados en el listado oficial, por lo que instaron a la población a verificar su estatus antes de realizar cualquier trámite.

Pasos para verificar si está en el listado de CEPADEM

Los interesados en confirmar si pueden retirar el beneficio deben seguir estos pasos:

  • Ingresar al sitio web oficial del MEF: https://www.mef.gob.pa/
  • Dirigirse a la sección “Documentos”.
  • Seleccionar la opción “Otros”.
  • Hacer clic en Listado de CEPADEM.
  • Descargar el archivo disponible.
  • Buscar y verificar con el número de cédula.
  • Llamar al teléfono 506-6100 para solicitar una cita.
  • Agendar el día para el retiro del cheque.
¿Qué información aparece en el listado?

El MEF detalló que en el documento solo se incluye:

  • Primer nombre
  • Primer apellido
  • Número de cédula
  • Número de Seguro Social

Diferencia entre CEPADEM y CEPANIM

Las autoridades aclaran que el listado para el pago del CEPADEM es a los beneficiarios que aún no lo han retirado. Las personas que ya retiraron su CEPADEM deberán esperar el pago correspondiente a los intereses por mora, conocido como CEPADIM.

Este pago se realizará mediante los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM), los cuales serán entregados a jubilados, pensionados y herederos a partir del mes de junio, según lo establecido tras la sanción de la Ley 506.

Recomendación a los beneficiarios

El MEF recomendó a los beneficiarios revisar cuidadosamente el listado oficial y agendar su cita con anticipación para evitar contratiempos durante el proceso de retiro del cheque.

