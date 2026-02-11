MINSA decomisa más de 170 libras de carne en mal estado en Atalaya.

Personal del Ministerio de Salud (MINSA) en la provincia de Veraguas realizó el decomiso de más de 170 libras de productos cárnicos en mal estado en el distrito de Atalaya. La entidad detalló que el operativo se efectuó previo a la Romería de Jesús Nazareno y agregó que mantendrá los controles para garantizar alimentos seguros y proteger la salud de los peregrinos y residentes.