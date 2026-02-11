Veraguas Nacionales -  11 de febrero de 2026 - 12:58

MINSA decomisa más de 170 libras de carne en mal estado en Atalaya

El MINSA detalló que el operativo se efectuó previo a la Romería de Jesús Nazareno y agregó que mantendrá los controles para garantizar alimentos seguros.

Ana Canto
Por Ana Canto

Personal del Ministerio de Salud (MINSA) en la provincia de Veraguas realizó el decomiso de más de 170 libras de productos cárnicos en mal estado en el distrito de Atalaya. La entidad detalló que el operativo se efectuó previo a la Romería de Jesús Nazareno y agregó que mantendrá los controles para garantizar alimentos seguros y proteger la salud de los peregrinos y residentes.

