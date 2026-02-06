Panamá Nacionales -  6 de febrero de 2026 - 16:45

Urgencias del MINSA-CAPSI de Tortí operan de forma limitada por falta de energía eléctrica

Las fuertes lluvias en Panamá Este han retrasado el restablecimiento del servicio en el MINSA-CAPSI de Tortí. Solo se atienden casos de urgencias prioritarias.

Minsa Capsi de Tortí.

MINSA
Christopher Perez
Por Christopher Perez

La Dirección Médica del Minsa-CAPSI de Tortí comunicó a la población de Panamá Este que los servicios y atenciones médicas en el Cuarto de Urgencias presentan afectaciones significativas debido a una interrupción del fluido eléctrico.

El Ministerio de Salud (MINSA) confirmó que la situación se mantiene desde la noche de este jueves, impactando la operatividad técnica de la instalación.

Lluvias dificultan labores de reparación en Minsa Capsi

A pesar de que el personal administrativo realizó los reportes inmediatos a la empresa distribuidora de electricidad ENSA, los trabajos para restablecer la energía se han visto demorados. Las autoridades detallaron que las constantes lluvias registradas en los últimos días han impedido el avance de las cuadrillas técnicas, complicando el acceso y las maniobras necesarias para solucionar la avería en la red eléctrica.

HAgQ2XyXoAAcYmA
Las constantes lluvias registradas han retrasado las labores.

Medidas especiales para los pacientes

Ante esta contingencia, la administración del centro informó que únicamente se atenderán los casos de urgencias prioritarias hasta que el suministro sea normalizado. El MINSA solicita a los usuarios que requieran atención médica de urgencia no crítica dirigirse a la instalación de salud más cercana.

La entidad agradece la comprensión de los residentes de Tortí y áreas aledañas mientras se resuelve este inconveniente.

