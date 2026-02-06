Urgencias del MINSA-CAPSI de Tortí operan de forma limitada por falta de energía eléctrica

La Dirección Médica del Minsa-CAPSI de Tortí comunicó a la población de Panamá Este que los servicios y atenciones médicas en el Cuarto de Urgencias presentan afectaciones significativas debido a una interrupción del fluido eléctrico.
Lluvias dificultan labores de reparación en Minsa Capsi
A pesar de que el personal administrativo realizó los reportes inmediatos a la empresa distribuidora de electricidad ENSA, los trabajos para restablecer la energía se han visto demorados. Las autoridades detallaron que las constantes lluvias registradas en los últimos días han impedido el avance de las cuadrillas técnicas, complicando el acceso y las maniobras necesarias para solucionar la avería en la red eléctrica.
Medidas especiales para los pacientes
Ante esta contingencia, la administración del centro informó que únicamente se atenderán los casos de urgencias prioritarias hasta que el suministro sea normalizado. El MINSA solicita a los usuarios que requieran atención médica de urgencia no crítica dirigirse a la instalación de salud más cercana.
La entidad agradece la comprensión de los residentes de Tortí y áreas aledañas mientras se resuelve este inconveniente.