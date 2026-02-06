Embajadora china reacciona al fallo que declara inconstitucional contrato de Panama Ports Company

La embajadora de la República Popular de China en Panamá, Xu Xueyuan, se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y la empresa Panama Ports Company (PPC).
El miércoles 4 de febrero, la compañía anunció el inicio de un proceso de arbitraje internacional contra Panamá, al considerar que el fallo afecta directamente su contrato de concesión y sus operaciones en el país.
En un comunicado, PPC sostuvo que Panamá habría incumplido el marco jurídico y contractual que ha regido la concesión portuaria durante casi tres décadas, establecida mediante un contrato-ley.
La empresa también denunció supuestas acciones abruptas que, según indicó, habrían provocado daños graves e inminentes, por lo que solicita una indemnización.
Por su parte, el presidente José Raúl Mulino expresó su rotundo rechazo a un pronunciamiento de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao, relacionado con el fallo de la CSJ sobre el contrato portuario.
“Rechazo enérgicamente el pronunciamiento de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao por razón del fallo de la CSJ sobre el contrato portuario. Panamá es un Estado de Derecho y respeta las decisiones del Órgano Judicial, que es independiente al Gobierno Central”, expresó el presidente.