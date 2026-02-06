Embajadora china reacciona al fallo que declara inconstitucional contrato de Panama Ports Company

La embajadora de la República Popular de China en Panamá , Xu Xueyuan, se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y la empresa Panama Ports Company (PPC).

La diplomática destacó que Panama Ports Company lleva más de 30 años operando en el país y ha invertido más de 1,800 millones de dólares, asegurando que la empresa ha cumplido con todas sus obligaciones y compromisos contractuales.

El miércoles 4 de febrero, la compañía anunció el inicio de un proceso de arbitraje internacional contra Panamá, al considerar que el fallo afecta directamente su contrato de concesión y sus operaciones en el país.

La embajadora de la República Popular de China en Panamá, Xu Xueyuan, se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre la inconstitucionalidad del contrato con Panama Ports Company.

Señaló que la empresa PPC "ha cumplido con todas las obligaciones y compromisos…



Señaló que la empresa PPC “ha cumplido con todas las obligaciones y compromisos… pic.twitter.com/mzPhZOdsav — Telemetro Reporta (@TReporta) February 6, 2026

En un comunicado, PPC sostuvo que Panamá habría incumplido el marco jurídico y contractual que ha regido la concesión portuaria durante casi tres décadas, establecida mediante un contrato-ley.

La empresa también denunció supuestas acciones abruptas que, según indicó, habrían provocado daños graves e inminentes, por lo que solicita una indemnización.

Por su parte, el presidente José Raúl Mulino expresó su rotundo rechazo a un pronunciamiento de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao, relacionado con el fallo de la CSJ sobre el contrato portuario.

“Rechazo enérgicamente el pronunciamiento de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao por razón del fallo de la CSJ sobre el contrato portuario. Panamá es un Estado de Derecho y respeta las decisiones del Órgano Judicial, que es independiente al Gobierno Central”, expresó el presidente.