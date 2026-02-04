Presidente Mulino reacciona al arbitraje de Panama Ports Company contra Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se pronunció luego de que la empresa Panama Ports Company, S.A. (PPC) anunciara el inicio de un proceso de arbitraje internacional contra el Estado panameño, alegando afectaciones a su contrato de concesión y operaciones en el país.
Presidente Mulino defiende independencia del Órgano Judicial
Tras conocerse el anuncio, el mandatario reaccionó a través de su cuenta oficial en la red social X, donde rechazó pronunciamientos internacionales relacionados con el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre el contrato portuario.
Mulino añadió que el Ministerio de Relaciones Exteriores emitirá un pronunciamiento oficial y adoptará las medidas correspondientes frente a la situación.
Conflicto con impacto en el sector portuario
El proceso de arbitraje internacional se desarrolla en medio del debate sobre la concesión portuaria y su impacto en el sistema logístico del país, uno de los pilares de la economía panameña.
Se espera que en los próximos días tanto el Estado como la empresa presenten formalmente sus argumentos dentro del proceso legal internacional.