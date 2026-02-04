Presidente Mulino reacciona al arbitraje de Panama Ports Company contra Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino , se pronunció luego de que la empresa Panama Ports Company, S.A. (PPC) anunciara el inicio de un proceso de arbitraje internacional contra el Estado panameño, alegando afectaciones a su contrato de concesión y operaciones en el país.

PPC sostuvo en un comunicado que Panamá habría incumplido el marco jurídico y contractual que ha regido la concesión portuaria durante casi tres décadas, establecida mediante un contrato-ley. La empresa también denunció supuestas acciones abruptas que, según indicó, habrían provocado daños graves e inminentes, motivo por el cual solicita una indemnización.

Contenido relacionado: Panama Ports Company inicia arbitraje internacional contra Panamá

Presidente Mulino defiende independencia del Órgano Judicial

Tras conocerse el anuncio, el mandatario reaccionó a través de su cuenta oficial en la red social X, donde rechazó pronunciamientos internacionales relacionados con el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre el contrato portuario.

“Rechazo enérgicamente el pronunciamiento de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao por razón del fallo de la CSJ sobre el contrato portuario. Panamá es un Estado de Derecho y respeta las decisiones del Órgano Judicial, que es independiente al Gobierno Central”, expresó el presidente. “Rechazo enérgicamente el pronunciamiento de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao por razón del fallo de la CSJ sobre el contrato portuario. Panamá es un Estado de Derecho y respeta las decisiones del Órgano Judicial, que es independiente al Gobierno Central”, expresó el presidente.

Mulino añadió que el Ministerio de Relaciones Exteriores emitirá un pronunciamiento oficial y adoptará las medidas correspondientes frente a la situación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JoseRaulMulino/status/2019028031327629624?s=20&partner=&hide_thread=false Rechazó enérgicamente el pronunciamiento de la Oficina de Asuntos de HK y Macao por razón del fallo de la CSJ sobre el contrato portuario. Panamá es un Estado de Derecho y respeta las decisiones del Órgano Judicial que es independiente al Gobierno Central. La Cancillería se… — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) February 4, 2026

Conflicto con impacto en el sector portuario

El proceso de arbitraje internacional se desarrolla en medio del debate sobre la concesión portuaria y su impacto en el sistema logístico del país, uno de los pilares de la economía panameña.

Se espera que en los próximos días tanto el Estado como la empresa presenten formalmente sus argumentos dentro del proceso legal internacional.